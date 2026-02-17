Mi cuenta

Diario de Ferrol

Letras Atlánticas | A fin dunha época

"Con el desaparece, amais, a era dos intelectuais comprometidos por riba de todo, ante todo e contra todo"

Armando Requeixo
17/02/2026 17:30
Nordesía Requeixo
Sempre doe perder un ser prezado, alguén a quen admiras. Mais por veces, en moi contadas ocasións, esa perda é de tal magnitude que o muda todo creando un antes e un despois. Así acontece co pasamento de Xesús Alonso Montero, o sabio infinito que nos deixou este xoves camiño dos noventa e oito anos. Un vizoso tempo vital que percorreu entregado á causa da cultura, da palabra e, sobre todo, da liberdade, a igualdade e a fraternidade decote revolucionarias. 

Precisaríanse moitos obituarios coma este para facerlle xustiza á súa ánima de polímata consumado: ensaísta, profesor, orador, investigador, poeta, dramaturgo, narrador, sociolingüista, epistológrafo, prologuista, epiloguista, historiador da literatura, crítico literario, responsable institucional, militante comprometido, xornalista literario, biógrafo, compilador, antólogo, académico e, antes que ningunha outra cousa, letraferido, pois así era como a el lle gustaba que o estimasen os amigos. 

Coñecín o mestre Alonso Montero vai para corenta anos. Tiven, pois, a fortuna de tratalo dende moi novo e aprender del infindas leccións nas abondosas ocasións nas que coincidimos, en andainas literarias que a súa compaña fixo inesquecibles. O meu primeiro libro de ensaio presentouno el. Foi o presidente do meu tribunal de tese de licenciatura e tamén de tese de doutoramento e mesmo escribín algún artigo para volumes de homenaxe que se lle fixeron onde memorei ese longo camiñar en compaña. 

Esa feliz frecuentación faime agora plenamente consciente da orfandade, do moito, do demasiado que perde Galicia coa súa marcha. Abriuse un cráter descomunal no imo da nosa cultura e só o seu inmenso herdo intelectual, a memoria do seu exemplo e a acordanza dos afectos que nos uniron a el han ser quen de estiñar a ferida manantía que deixa tras da súa ida. 

Coa partida de Alonso Montero pónselle o ramo dourado a unha época. Con el finda o tempo dos oradores demostenesianos, unha estirpe que viña de Otero Pedrayo e Cunqueiro e que de hoxe en diante terá que reinventarse. Con el remata tamén o tempo áureo dos grandes historiógrafos literarios galegos, escola de analistas documentalistas de dato de atómica precisión que di adeus ao seu máximo expoñente. 

Con el desaparece, amais, a era dos intelectuais comprometidos por riba de todo, ante todo e contra todo, unha cosmovisión comunista, republicana e proletaria que ha ser moi difícil ver voar en azas dun fénix renacido que nolo lembre. 

Gardarei na arca dos máis queridos afectos todo o bo que compartimos. Sorrirei ao lembrar como nos dicía, ante as innúmeras homenaxes e recoñecementos polo seu nonaxésimo quinto aniversario: “Deixade algo para agasallarme cando me faga centenario”. 

Atoparei consolo ao recordar que, aínda hai uns meses, acollín como publicación da CMAC o seu ensaio O latín, como divinas palabras, na vida e na obra de Álvaro Cunqueiro. E farei votos para que sexamos moitos os que o honremos seguindo o seu exemplo na entrega afouta á causa da nosa cultura, da nosa escrita e da nosa lingua, a el, que, como alguén dixo, foi un diamante moral cuxo fulgor seguirá a iluminarnos por sempre para que, como tanto lle prestaba dicir en rematando as súas míticas alocucións, cante o merlo.

