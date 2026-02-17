Bromuro Catódico | Arriba, arriba, ¡arriba!

Fue Dean Koontz, un autor bastante mediocre aunque tremendamente popular (y prolífico) del horror yanqui, el que fabuló con una interesantísima pregunta: “¿qué pasa si se inventa una historia cuyo ritmo siempre vaya hacia arriba?” La historia en cuestión es Intensidad. No la he leído, pero está ahí ya en mi ebook, esperando a que me ponga con ello más pronto que tarde, ya que me parece uno de los ejercicios más estimulantes que un narrador pueda afrontar. ¿Qué pasa si el narrador rompe las reglas? ¿Qué pasa si renuncia a que en la narración haya lo clásico, zonas de intensidad y zonas de reposo? ¿Cuál es el resultado de eliminar el reposo?

El ritmo es un asunto endiablado en esto de contar historias. Me atrevería a decir que es el asunto más crucial que aborda cualquier narrador, independientemente del medio artístico del que hablemos; incluido el diseñar una basílica; incluido el pintar un óleo. Todo tiene su metrónomo interno, incluso aquellos medios que prescinden de un estricto montaje que acotan su duración (música, cine, literatura). La densidad de detalle de un cuadro o ausencia de o los complejos juegos o referencias simbólicas, intelectuales e históricas que encierre marcan el ritmo de un cuadro. Por supuesto, habrá espectadores que le dediquen un minuto o una hora, pero la propia obra de arte gravitará a un cierto ritmo para ser descifrada según la mirada que fuere.

Y es una norma asumida el que arte necesita de contrastes. Que lo sostenido aburre. Pero, evidentemente, esto no es cierto siempre, y aspirar a alcanzar un resultado artístico que renuncie a una estructura clásica de picos y vayas es, en sí mismo, al menos yo lo veo así, un objetivo válido para fundamentar una obra. Un punto de partida, vaya, la mar de estimulante.

Está muy cerca de cumplir este axioma que se marcó Koontz en Intensidad Marty Supreme, la primera película en solitario de Josh Safdie tras su ruptura con su hermano Benny. En el mismo año, estos jóvenes seguidores de los Cohen, un dueto de hermanos que estaba firmando una de las carreras más estimulantes y personales de los jóvenes cineastas norteamericanos, se han separado y entregado cada uno una joya de película. Y, en el caso de Josh, se ha propuesto seguir esta proeza: hacer un filme de ritmo imparable; arrollador.

La esencia de “Marty Supreme” es el crescendo y el movimiento. Su personaje, el Marty interpretado por un Chalamet que estoy convencido de que se llevará el Oscar por esta extraordinaria interpretación, es el engranaje perfecto para hacer girar el mecanismo con esta intención. Es un tipo miserable y ambiguo, sin un chavo, pero con un endiosamiento y ambiciones estratosféricas, que va saltando de desastre en desastre con el objetivo de aterrizar de pie milagrosamente.

Marty es un huracán que pone boca arriba todas las vidas con las que interactúa, sean estas la de la madura actriz que una vez fue diva de Hollywood (una estelar Gwyneth Paltrow), su amiga de infancia a la que dejó preñada aunque sea incapaz de admitirlo, el hijo de un casero de su barrio que no puede evitar ser arrollado y manipulado por su carisma, un gánster enamorado de su perro (sorprendente Abel Ferrara al otro lado de la cámara) y hasta un magnate del mundo de las plumas (la otra gran estrella de la película, Kevin O’Leary) implacable que es, para Marty, el único billete posible para demostrar su enorme talento jugando a ping-pong contra su gran rival, un nipón que lo humilla, en el arranque de la película, en la final del Open Británico.

Marty provoca el movimiento que la película precisa. Y ese movimiento es a la vez su tema. Marty le espeta a la amiga de infancia preñada de su futuro hijo que: “Hay gente que nace con un propósito grandioso y muy específico que tienen que cumplir, con un destino. Y hay gente que nace como tú, sin nada”. Ese destino, demostrar que es un genio del ping-pong y rebañar toda la gloria que eso procure, es el artefacto narrativo que Josh Safdie necesitaba para ir arriba y arriba y arriba sin dejar un respiro, extenuando al espectador para culminar en un combate, rodado a planos prácticamente fijos que, milagrosamente, consiguen sentirse tan contundentes y vertiginosos como el más alocado de los travellings, entre Marty y su némesis japonesa.

Los últimos minutos de la cinta son la negación de todo lo anterior. Marty cumple con su destino, y descubre que este, al contrario de lo que creía, no es el fulcro sobre el que bascula su vida. Sino que aquello que tenemos todos los mortales, incluso aquellos que no estemos destinados a un destino grandilocuente y muy específico, cosas tan sencillas y poderosas como ser padre y fundar una familia, son mucho más importantes y sagrados que la más enorme de las victorias. Y por eso el crescendo no acaba cuando Marty gana el último punto de su decisivo partido; sino cuando contempla, con el rostro tan desencajado como el de McConaughey en Interstellar, pero por motivos opuestos, la primera mirada que le dedica su hijo.