The Teacher | De volta aos negocios

Levaba tempo sen achegarme por estas páxinas que tan bos momentos me deron. Compromisos persoais e deberes profesionais teñen a culpa. Quizais o máis público, ou coñecido, foi o meu traballo na exposición antolóxica de Ricardo Segura Torrella.
En ocasións a vida preséntache a oportunidade de pagar as débedas que vas adquirindo. A miña con Ricardo é enorme, e aínda que só sexa nunha porción pequena, estou moi satisfeito de poder saldala. Teño que dicir, e é moi importante sinalalo neste mundo que nos toca vivir, que fun feliz en moitos momentos deste evento. Só teño que lamentar non poder contribuír máis á preservación dun legado tan importante como o de Segura Torrella. Queda, en todo caso, en boas mans, e só espero que atope o apoio que merece.
Dunha exposición non se debe saír igual que se entra. Cando o teu papel vai moito máis aló ca o de visitante ocasional, isto vólvese moito máis evidente. En primeiro lugar, quero dar as grazas ao Concello de Ferrol por este encargo e á familia do artista, á súa filla, Helena, e á que foi a súa compañeira de vida, Julia, que tristemente non chegou a poder visitar a mostra, xa que finou durante os traballos previos. Un recordo cariñoso para ela.
Non vou tratar, hoxe, a figura de Segura Torrella, pois xa o fixen con anterioridade nesta sección, e, ademais, son demasiados meses tratando de vivir a súa vida. Só lembrar que unha selección do seu traballo se exhibe agora mesmo en Madrid, na Casa de Galicia, e debo recomendar a súa visita se alguén ten a ocasión.
Este traballo, e paréntese, prodúcese en metade dunha gran expectación na cidade ante a posibilidade da creación dun museo municipal permanente. En primeiro lugar, paréceme de xustiza sinalar que algo similar xa existiu con Andrés Mosquera como principal responsable, e, se mal non me lembro, Couce Fraguela como concelleiro de Cultura.
Se nos referimos á pinacoteca, o propio Ricardo Segura Torrella encargárase de conformar o Museo Municipal Bello Piñeiro, cuxos fondos, tristemente, e algúns temos responsabilidade niso, non diferían demasiado do dispoñible actualmente.
Entendo que se trata agora dun proxecto máis ambicioso. Novos espazos, remodelación de edificios e fortes investimentos económicos para abordar os devanditos aspectos. Se son sincero, do que menos oio falar é do realmente importante: dos fondos da colección. Como coñezo algo dos materiais dos que dispón o Concello, é un tema que me preocupa.
O meu escepticismo a curto, e mesmo a medio prazo, é bastante alto. Un museo non é un almacén e precisa dun elevado investimento permanente en persoal, materiais didácticos e conservación, o que vai supor un notable esforzo para o orzamento bastante limitado de Ferrol. Algo se presentará, pero será unha cuestión máis política que real, de momento.
Sinalados, de maneira concisa, estes aspectos, vou dar unha opinión. Na nosa contorna, unha visión persoal convértese habitualmente nun elemento polémico, pero, en fin, tampouco se debe evitar. Se hai algo que necesita a nosa cultura é movemento. O escándalo é, historicamente, o mellor motor do pensamento e sempre é unha boa forma de comunicarse coa nosa sociedade.
Eu pido, esixo, que un espazo se reserve de maneira estable para a plástica contemporánea. É a nosa unha xeografía que sempre tende a caer na nostal-xia e a melancolía. Ben, eu tamén fun novo e belo, pero hoxe, domingo, cumpro 58 anos. Non vou habitar permanentemente tempos pasados. Á tradición só a podemos honrar coa súa evolución.
Se algo nos ensinou a exposición de Segura Torrella é que, cun bo material, marabilloso neste caso, e un pouco de dinamismo e entusiasmo, o público responde xenerosamente. Eu creo na arte que habita o seu tempo como ferramenta de transformación social. A creatividade, como impulso vital, é a revolución permanente que nos move individualmente e como conxunto.
Neste sentido é necesaria a distribución e delimitación clara de cales son os aspectos que se van abordar en cada instalación. Isto pode posibilitar a xeración dunha estrutura complementaria que enriqueza o panorama. Ademais, evita a confusión, algo que tanto desanima ao posible visitante. É necesario coñecer que “cousas” nos podemos atopar cando visitamos un espazo determinado. É un principio básico na xeración de público, o gran cabalo de batalla destas institucións no noso tempo.
Hai que ser moi claros neste punto e isto, hoxe en día, non se está producindo, e os avances que nos atopamos sobre o que pode ser representativo do novo museo contribúen máis ao caos que a unha esperanza de lograr a orde necesaria.
A cultura ferrolá leva demasiado tempo sendo un xoguete en mans duns poucos, as miñas incluídas. Sobran boas intencións, declaracións atractivas e voluntariado e falta profesionalidade e seriedade no fondo e as formas.
Eu cobrei polo meu traballo. Pero o número de visitas guiadas contratadas polo Concello realiceinas nun só día. Recibín afagos por iso, pero é un erro. Que quede claro, ninguén mo pediu, a culpa é miña. O nivel cultural dunha sociedade tamén vén marcado polo número de alumnado, graduado en Historia da Arte, un exemplo, que atopan un traballo naquilo para o que se prepararon. A ninguén se lle ocorre substituír a un cirurxián por un afeccionado con ganas de facer as cousas ben. Pero isto é a cultura, o espazo do tempo libre. Onde o nivel de esixencia non está claramente delimitado e, aínda que xa non se serven croquetas nas inauguracións, habitualmente se converte nun simple evento social o que debería ser a plasmación material do pensamento humano.
Tamén falta unha crítica seria desde os medios de comunicación. Hoxe, dende este, quero ser contundente. Non se está transitando o camiño correcto. É o momento de pensar e, máis aló dos personalismos e os egos, construír o modelo que debemos alcanzar. Cando a nivel mundial se fala xa da morte do museo tradicional, non construamos un cemiterio.