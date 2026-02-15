Termar do Leme | Acerca do Ferrol máis antigo: Ferrol Vello
"Mais xa entrando na primeira etapa do roteiro, vese que Ferrol Vello, nun plano da época, se asemellaría na forma a un triángulo"
De sempre me chamou a atención saber que no corazón de Ferrol Vello houbo un pazo. Todas as cidades e vilas galegas, á fin e ao cabo, contan con algún dentro do seu trazado urbano. Así que, cando descubrín esta circunstancia, pérdeseme na memoria cando puido ser, pensei para min que tampouco Ferrol había de ser tan diferente ao resto do país. Certo é que a cabeza de un tende a simplificar, polo que a idea da cidade ex novo, o barrio da Magdalena, xorde como entidade urbana hexemónica. Deste xeito, a partir do século XIX, Ferrol Vello deixa de ser determinante e o eixo socioeconómico inclínase para ese novo Ferrol. De feito, a agonía do antigo pazo de Mercé, sito entre as rúas Manuel Comellas, Mercé e Curuxeiras, fíxose notoria a partir deses momentos. A familia Bermúdez mudarase ao Pazo do Monte en Leixa en 1917 e o Pazo da Mercé será vendido á Fábrica de Lapis en 1943. Os avatares da fachada e demais pedras do edificio resultan patéticos, hoxe abandonadas nunha aldea de Lugo e o escudo nobiliario por terras segovianas.
No ano 2024, a Asociación de Escritores en Lingua Galega propúxome a tarefa de elaborar un roteiro literario por Ferrol, hoxe aloxado na sección “O territorio do escritor” da súa web. A tipoloxía dos textos, alén de centrados no territorio como espazo literario, ten así mesmo como finalidade analizar o seu interese histórico e patrimonial, material e inmaterial. As rutas, cuxos itinerarios son variábeis, están xeorreferenciadas e os textos pódense ler en galego, inglés e en español. Como non podía ser menos, Ferrol Vello é a primeira etapa de que falo, unha síntese, precisamente, dese legado histórico e patrimonial, así como principalmente literario. Velaquí unha paráfrase do prefacio.
O punto de partida da nosa andaina situarase na actual Praza Vella, á altura da rúa do Castro, intersección coa de San Francisco, miolo da poboación primixenia, de cuxa etimoloxía se teñen elucubrado as máis disparatas hipóteses, relacionadas con ‘farol’ e con ‘ferro’. O máis plausíbel é que proceda dun santo ‘Ferrioli’, antropónimo do que procedería tamén ‘Friol’, ambos ademais con advocación a San Xulián. Ergueuse primeiramente sobre as pedras dun primitivo castro até co tempo ir adquirindo ese aspecto medieval irregular que se debruza sobre a ría. Vila mariñeira primeiro, co seu alfolín do sal e a súa alfóndega, coa vella parroquial de San Xulián e o seu Hospital de Caridade, co seu Arco do Castro... Suponse que esta poboación nacería a raíz da creación de novos núcleos urbanos: mediados do século XII. En 1364 deixará de ser de reguengo para pasar á casa dos Andrade. En 1377, Fernán Pérez fai posíbel a construción do mosteiro de San Francisco. En 1404, a peste negra propágase, e realízase o chamado Voto de Chanteiro para tentar afastala. Celebrábase no segundo día da Pascua de Pentecoste. Asemade, a casa dos Andrade é sucedida por Nuno Freire ‘O Mao’, e prodúcese a primeira revolta irmandiña, en 1431. Xa na segunda, en 1467, cobrará fama o ferrolán Roi Xordo.
Mais xa entrando na primeira etapa do roteiro, vese que Ferrol Vello, nun plano da época, se asemellaría na forma a un triángulo. «O corazón da vila era a Praza Vella, aberta ao mar e onde se atopaba a igrexa parroquial de San Xulián e tamén o porto, chamado da Igrexa en 1309», dinos o historiador Francisco J. Pérez Rodríguez. O escaso desenvolvemento da vila reflíctese nun escrito de 1291 de Fernán Bermúdez de Serantes que fala da súa casa: “que esta entre a casa de Bertolameu, fillo de Johan Pelaes Casquiço, de una parte, e entrella outra casa de Johan Gallotino assi como vay da rua ao valado en alto e en longo e en ancho”. Só a partir de fins do séc. XIV ou inicios do XV, as rúas comezan a adquirir nome propio. Deste xeito, un tal Xoán de Bilbao aforaba ao mosteiro de Pedroso “a casa que esta enna rua de Curujeyras”.
Rúa San Francisco arriba, pódese ver a igrexa do mesmo nome. O mosteiro, construído en 1377, non existe a día de hoxe. A rúa de Carme Curuxeiras, a do Cristo, a do Espírito Santo, a dos Mártires, a do Cárcere... seguen estando aí. Esta última, desde 1900, rúa Benito Vicetto, onde o amentado escritor naceu. Precursor do rexurdimento, a súa “Historia de Galicia” tenta darlle á nación a súa propia narrativa histórica. Esta obra fora publicada por fascículos na imprenta ferrolá Taxonera entre 1865 e 1873.
Cómpre saber que o último testemuño da nosa lírica medieval, o “Cancioneiro de Afonso Paez”, foi escrito en Ferrol no século XV; e no Ferrol da Ilustración compúxose o “Romance da urca de Santo Antón” (1777), que versa sobre as viaxes comerciais entre Europa e América. Dinos R. Carvalho Calero en “O lar de Clara”: “Ao longo do mar espreguizaba-se a cidade. Primeiro fora unha pequena vila de peixeiros, de balcóns pintados de azul; con tabernas, ruas estreitas e un pazo. Logo, o despotismo ilustrado tendeu novas e longas ruas paralelas cortadas por outras ruas paralelas, todas da mesma anchura, e numerou as mazás de casas. Asi xurdiu o centro da cidade, como un tabuleiro de xadrez [...] Os estaleiros e os arsenais ficaban afastados da vila por un murallón e estorbaban à cidade a vista do mar”.
Comellas
Aínda cómpre nomear a rúa Manuel Comellas, mestre de tres xeracións de ferroláns, entre as que coubo a de don Ricardo. Avezado latinista, foi poeta e dramaturgo. O drama teatral de ambiente mariñeiro “Pilara” (1918) foi moi aplaudido no teatro Jofre. Importante foi o papel do autor como un dos impulsores das Irmandades da Fala en Ferrol. Tampouco esquezamos a Xohana Torres, nada en Compostela mais criada en Ferrol, onde residiría até os trinta anos. Discípula de don Ricardo, nesta cidade realizará os seus primeiros recitais poéticos.
Encamiñados para o peirao de Curuxeiras, déixase á dereita o dédalo de rúas medieval, descóbrese un mundo laboral máis amplo que o militar e operario dos estaleiros. Diversas oficinas de consignatarios de buques balizan o camiño desde a Praza Vella até o Paseo da Mariña. A actividade comercial portuaria é notoria. Outrora era frecuente o trafego das lanchas de pasaxe para a outra banda durante boa parte do século XX. A pesca do bacallau en Terranova protagonizábao a Pysbe e a produción dos lapis Johan Sindel, a fábrica Hispania, sita por tras do baluarte de San Xoán, que olla sobre un amplo sector portuario, o Y da Graña, a boca da ría... e a outra banda. Velaquí en “Soñaba”, relato da miña autoría: “De volta en Ferrol, os bacallaeiros de Terranova desembarcaban directamente o peixe á fábrica desde as adegas. As operarias estaban suxeitas a un ritmo de traballo marcado pola chegada do bacallau ao porto. Por sorte, miña mai non traballaba na Pysbe. Á morte de papá, mamá puxérase a traballar na fábrica de lapis Hispania, unha afortunada”.
En suma, un extracto desta miña andaina na súa primeira etapa, xénese do que fomos, dun castro que acabou transformado en vila de reguengo e un pazo feito desaparecer.