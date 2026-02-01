DESDE LA MAR | Entrada en vigor del Tratado de Alta Mar: ¿un salvavidas para los océanos?

Buque en alta mar Wikimedia

Casi dos tercios de todos los mares y océanos del planeta corresponden a aguas de “alta mar”, que se encuentran fuera de las zonas jurisdiccionales de los países ribereños (a más de 200 millas). Por ello desde hace veinte años, y dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), se viene conversando sobre la posible aprobación de un tratado para la alta mar y la protección de su biodiversidad, la conservación marina y el uso sostenible de los recursos marinos y costeros.

Entrada en vigor

Fruto de las reuniones mantenidas hasta ahora, el pasado 17 de enero de 2026 entró en vigor el “Tratado sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina fuera de las Jurisdicciones Nacionales”, más conocido como el “Tratado de Alta Mar”, después de obtener la ratificación de más de sesenta países (España fue el primer país europeo en depositar su ratificación).

El objetivo principal de este tratado se centra en mejorar la coordinación y establecer un enfoque integral para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en las aguas afectadas. Por lo tanto, se busca garantizar el uso de los recursos del océano en la altamar, a un ritmo y manera que no provoque una reducción (en el presente y a largo plazo) de las especies animales y vegetales. Los países firmantes deberán colaborar, apoyando a naciones en desarrollo, y compartiendo investigaciones de uso comercial.

Aguas internacionales Wikimedia

Enfoque del Tratado

El acuerdo se enfoca principalmente en el cambio climático, la acidificación de los mares, la contaminación, y la explotación tecnológica; lo que debido a su fin ambientalista podría crear un posible foco de incertidumbre sobre sus posibles implicaciones para la pesca. En cualquier caso, no pretende invadir las competencias de otros organismos internacionales, en referencia al sector pesquero.

El tratado permite el establecimiento de áreas marinas protegidas en la alta mar. Esta meta es algo muy importante para poder alcanzar la protección del 30% de los océanos del mundo en el año 2030 (objetivo conocido como 30x30). Hay que destacar que actualmente, aproximadamente solo el 1% de la alta mar está totalmente protegida.

Implicaciones

Desde una óptica estrictamente jurídica, los principales efectos del Tratado de Alta Mar, se presentan como una implementación a los principios del “Convemar” de las Naciones Unidas, pero sin sustituirlos. En cualquier caso, suponen las primeras normas que tendrán efectividad en aguas de alta mar, en las que los estados los Estados aceptan (también por primera vez) limitar colectivamente su libertad de acción en alta mar.

Olas de los océanos Wikimedia

El tratado crea un nuevo órgano para conservar y gestionar la biodiversidad, “la Conferencia de las Partes (COP)” que será el foro idóneo y especializado para ejecutar el tratado. También existirá un “Comité Científico” para incorporar el conocimiento actual del sector que acompañe a la información y conocimiento tradicional en la gobernanza de la biodiversidad en la alta mar. En el plazo de un año se celebrará la primera COP, para decidir detalles operativos clave como los presupuestos y la composición de varios comités.

El Tratado BBNJ (según sus siglas en inglés) contempla cuatro temas clave: los recursos genéticos marinos, las herramientas de gestión basadas en áreas (incluyendo áreas marinas protegidas), las evaluaciones de impacto ambiental, y la construcción de capacidades y transferencia de tecnología.

¿Triunfará el Tratado?

El éxito del Tratado dependerá de su traducción en medidas operativas, y de los países implicados. En un mundo dividido, formado por casi doscientos países, proteger la naturaleza y los bienes comunes internacionales aún puede triunfar. Todos los Estados de la Unión Europea lo han firmado y ratificado, al igual que numerosos países de América Latina y África. También se ha sumado China, pero existen países que, a pesar de firmarlo, aún no lo han ratificado. Este es el caso de Reino Unido, India, Rusia, y Estados Unidos.

Fragatas en alta mar Wikimedia

A fecha actual lo han firmado 145 países, y ratificado 83, por lo que existen países que aún no lo han firmado, y que están totalmente desvinculados de sus principios. Este es el caso, entre otros, de: Turquía, Irán, Arabia Saudí, Vietnam, Tailandia, algunos Estados de Asia Central y Oriente Medio. Esta situación genera un escenario de adhesión desigual (o de no adhesión), que condiciona el alcance real del tratado. Sólo los países que lo hayan ratificado podrán tener voz en la primera COP que se espera para finales de 2026 o principios de 2027.

Las primeras áreas marinas protegidas se podrían establecer entre los años 2028 y 2030.

*Raúl Villa es doctor ingeniero naval, oficial de la Armada y capitán de la Marina Mercante.