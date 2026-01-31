UN HOMBRE SENTADO | En estos días
En estos días, todo el viento del mundo sopla en dirección a Trump. O más bien desde él. Y ninguna de las muchas razones por las que eso es así es buena.
Desde mi ya lejano doctorado, nunca había leído tanto sobre política internacional, en un doble intento: por un lado, entender qué está pasando y por qué, y hacia dónde puede derivar; por otro, encontrar alguna propuesta que ofrezca algo de optimismo, que señale algún camino mínimamente iluminado entre tantas tinieblas.
Me ocurre, sin embargo, que casi nunca encuentro más que dos tipos de artículos, y ambos me resultan insatisfactorios. Unos son meras opiniones, juicios subjetivos sobre lo que sucede y sobre los protagonistas; lo cual no es necesariamente malo, si no partiesen, en general, de posturas previas muy cerradas, de simpatías y antipatías muy marcadas; con lo que acaban aportando poco y no los leo, por mucho que en ocasiones sea reconfortante desahogarse por boca de terceros. Otros textos, por el contrario, son análisis serios, a menudo estrictamente académicos, que diseccionan la situación explicando porqués y cómos, e incluso avanzando posibles escenarios futuros, pero que se mojan poco, que no se desvían ni un milímetro de su papel y, por tanto, no se permiten opinar ni un poquito, ni censurar ni proponer nada; lo cual, de nuevo, es bueno y necesario (la academia debe hacer eso: analizar y explicar con el mayor rigor e imparcialidad), pero hay momentos en que sabe a poco.
Echo en falta un término medio, otro papel, que supongo que es el que debería asumir un político, un gobernante, que estuviese a la altura. Un discurso que, además de ayudar a entender qué ocurre y por qué, se atreva a proponer soluciones y nos anime a intentarlo. Algo como lo que ha hecho en Davos el primer ministro canadiense, Mark Corney, con una intervención que, desde el realismo y la comprensión clara de lo que está sucediendo, fue capaz de ofrecer una alternativa, una posible vía de avance, de salida de este sinsentido. Y, de paso, consolarnos a todos un poco. O como las declaraciones de las últimas semanas del presidente finlandés, Alexander Stubb, proponiendo un realismo basado en valores que, a primera vista, me convence (sobre todo comparado con lo demás).
También encuentro ese punto de equilibrio, entre el análisis y la opinión, en los textos de algunos periodistas especialistas en internacional. De los que leo, les recomiendo a Andrea Rizzi, con cuyos planteamientos coincido el noventa por ciento de las veces. De hecho, hoy mismo he acabado un librito suyo, cortito, pero que no tiene desperdicio, La era de la revancha (Anagrama), que me ha encantado. En él hace un repaso de la situación geopolítica actual, explicando muy bien de qué polvos vienen estos lodos, y tratando además de convencer de cuál debería ser nuestro camino a partir de ahora, si aspiramos a enderezar las cosas y pretendemos afrontar el futuro con algo parecido a la esperanza. Se lo recomiendo. Además, se lee en un par de tardes.
Todo el viento del mundo, etc. Pero la Osa Mayor no llega a corregir la punta de su cola. La vida personal sigue, con sus prioridades, ocupaciones y preocupaciones, ajena a los vendavales. Le afecta más la lluvia de estos días. No sé si les he dicho ya que Madrid no está preparado para ella. Esta temporada está lloviendo bastante, para ser aquí, y me sorprenden varias cosas: la primera, el concepto que tiene la gente de qué es llover muchísimo; la segunda, que todo, aceras y calles, se llena de charcos enseguida, y uno tiene que ir caminando con cuidado, tratando de esquivarlos para no mojarse hasta los tobillos.
Estuve el pasado fin de semana en casa, en Ferrol, con mis hijos. Fue estupendo, pero tuve la oportunidad (otra más, y ya van…) de comprobar lo difícil que es darles consejos sin que los tomen como reproches, sin que los reciban a la defensiva. Y lo difícil que es, también, acercarte, acercarlos, cuando ellos ya tienen un pie en otra vida; lo que cuesta asumir que tu sitio ya no es el de antes. Menos mal que después hubo tiempo, comidas y películas para quedarnos bien.
Hablando de películas, hemos ido al cine, a ver Father Mother Sister Brother. Muestra tres escenas de tres relaciones: de un padre (Tom Waits, que nunca ha destacado por su buen aspecto, pero que aquí está desastroso) con su hijo e hija, ya mayores, que lo visitan tras dos años sin verlo; de una madre (Charlotte Rampling, que da mucho repelús durante el té más tenso del mundo) y sus dos hijas, también adultas y unas perfectas desconocidas; y de dos hermanos que han perdido a sus padres y se reencuentran en su excasa y repasan fotografías y recuerdos. Salvo en la tercera historia, donde al menos se ve cariño, el nivel de desconexión de los protagonistas, lo distantes que estaban, era deprimente. La peli es extraña y sin duda desasosegante, pero, aun así, me gustó. Desde luego, Jim Jarmusch debe de ser un tipo muy poco corriente.
Aunque, para tipos peculiares, pocos como Stanisław Lem. ¿Les suena? Fue un escritor polaco, autor, entre otros libros de ciencia ficción, de Solaris. Lo he leído, no sin esfuerzo, estas Navidades. Y hace un par de años leí La fiebre del heno. Y, aun a riesgo de ser un simplón, de ambas lecturas concluyo que el tío debía de ser un genio, y tenía que estar un poco chalado. Los argumentos de ambos libros no dan una concesión al lector, que necesita poner toda su atención para no perderse nada; entra en disquisiciones de una profundidad que llama la atención, cuando uno piensa que todo ese ejercicio intelectual sigue sin salirse de la ficción; y en las dos novelas hay unas descripciones de objetos, de seres, de situaciones o procesos, que me parecieron una locura por extensión, complejidad, precisión y nivel de detalle: en Solaris se pasa páginas explicando pormenorizadamente la naturaleza y aspecto de unas excrecencias creadas por el océano que habita el planeta, y les juro que yo, al final, no sabía de qué coño estaba hablando ni, sobre todo, por qué.
Aun así, creo que hay que leer a Lem. Como hay que estudiar algo de Física, leer Filosofía, visitar museos o resolver sudokus nivel experto. Para disfrutar del intelecto humano.
Que se supone que lo hay. El intelecto humano. Aunque atravesemos momentos en los que brilla por su ausencia, en los que cuesta creer en nuestra racionalidad. Etapas en las que resulta difícil recordar que un proceso como tratar de informarse bien, sin demasiados sesgos de partida, y luego intentar pensar qué es lo mejor para todos, con generosidad y amplitud de miras, es posible, e incluso en alguna ocasión se ha hecho. Que no es ciencia ficción.