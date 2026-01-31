NESSUN DORMA | Danos colaterais
A causante deste relato, desta biografía, é Anita, a súa nai, unha muller que viviu sempre atormentada polos feitos acontecidos na súa nenez, durante a Guerra Civil e posterior ditadura
Por danos colaterais enténdese a perda de persoas, animais ou destrución de bens que non son o obxectivo militar principal, pero resultan afectados por operacións armadas. Esta expresión refírese, de xeito diplomático, ás vítimas civís das guerras.
Danos colaterais é tamén o título dun libro de recente aparición da autoría de María Jesús Vargas Campo, veciña do popular barrio de Covas na vila do Landro. De feito, é o seu primeiro e único libro escrito ata agora.
Recentemente, asistín a presentación da devandita obra en Neda, nun acto organizado pola Asociación de Veciños de Ancos coa colaboración da Asociación Memoria Histórica Democrática, dentro do ciclo “Os martes da Memoria”.
Tal e como conta a autora na entrevista que lle fixen na súa casa de Covas, a causante deste relato, desta biografía, é Anita, a súa nai, unha muller –falecida en 2020– que viviu sempre atormentada polos feitos acontecidos na súa nenez, durante a Guerra Civil e posterior ditadura. Por iso, Anita e outros familiares son danos colaterais porque, aínda que non os feriron ou fusilaron, acabaron traumatizados pola terrible experiencia.
Non busquen os lectores nesta obra un profundo ensaio biográfico, senón un relato novelado, sincero, sinxelo, cheo de emoción, que inclúe diálogos e mesmo poemas (algúns escritos pola propia María Jesús), no que a autora vai narrando as vicisitudes polas que pasaron tanto a súa familia paterna como materna.
María Jesús relata no libro, en primeiro lugar, a historia dos seus avós maternos, Plácido Campo Balseiro e Matilde Gradaille Pena. O avó Plácido, que emigrou coa súa muller a Asturias antes da sublevación militar, serviu no exército leal por atoparse en zona republicana, en San Esteban de Pravia, en xullo de 1936. Trala caída da Fronte Norte, é detido polas autoridades franquistas por mor da existencia dunha causa contra el (a non presentación para ingresar no servizo activo). É internado no campo de concentración de Candás (Asturias), unha antiga fábrica de conservas, onde estivo uns poucos meses nos que viviu unha terrible experiencia. Tras ser liberado, é obrigado a loitar co exército de Franco, sendo ferido na fronte de Teruel en xullo de 1938. Unha vez recuperado, incorpórase ao Reximento de Zaragoza nº 30 e vai ser destinado ao Primeiro Reximento de Frechas Negras como voluntario, formando parte da 7ª Compañía do 2º Batallón, onde serviu ata o seu licenciamento no Levante en 1939. Plácido morre en 1947 aos 37 anos, debido á metralla que tiña no corpo despois de ser ferido en ambos exércitos. Matilde, pola súa parte, falece en 1941 cando tiña 30 anos de idade, dunha pleurite por mor das malas condicións de vida polas que tivo que pasar.
A morte de ambos proxenitores supón un golpe moi forte para a nai da autora porque ela era moi nova: “Foi unha traxedia, da cal nunca se recuperou”, apunta María Jesús. Ela queda a vivir cos avós, Consuelo e Ché.
Pouco despois prodúcese a morte do avó, outro dano colateral. Este chegou a ter problemas coas autoridades por ser parente dun fuxido. A resultas disto, foi acusado de “ter dinamitado as canles de auga da fábrica de Barro, en Chavín (Viveiro)”. Aínda que a acusación non tiña fundamento e saíu absolto, recibiu algunas malleiras por parte dos que o denunciaron. Tras a morte de Ché, Ana queda soa coa súa avoa. Como eran moi pobres, tivo que poñerse a traballar á idade de doce anos. Os irmáns María e Sebastián contratárona para coidar á súa nai, Generosa, que sufría de demencia. Marchou, pois, a vivir a Vitrigo, en Landrove, nas faldras do Monte Castelo. María Jesús comenta que para a súa nai esa etapa fora unha das mellores da súa vida porque “a trataran como a unha filla”. María e Sebastián foron para ela, certamente, uns segundos pais.
Pola parte da súa familia paterna, tamén houbo represalias e danos colaterais. Así, o seu avó, Jose María Vargas Vidal, emigrou a Cuba nos anos 20, onde coñece á súa futura muller, Salomé Pérez López. En Cuba, José traballou de chófer para unha empresa de xabróns e tamén como taxista. Aínda que non se fixeron ricos, conseguiron mandar aos seus fillos (Irma e Pepe) ás mellores escolas da illa. Debido á mala situación económica de Cuba, tras as consecuencias da Gran Depresión de 1929, e a inestabilidade política, a parella decide regresar Galicia en 1934. José, que era masón (chegou a pertencer á Loxa Masónica de La Habana) e estaba afiliado ao PSOE, tras a sublevación foi arrestado dúas veces e salvou a súa vida grazas a que un amigo del, afiliado á Falanxe, o avisou de que estaba nunha lista negra e que o ían matar. José fuxiu a Paradela porque era a terra da súa muller. Alí fora represaliado un cuñado del, arrestado en 1936 e fusilado o ano seguinte por mor dunha denuncia falsa e porque pertencía á Liga Agraria de Paradela. José coidou da súa familia na antedita vila lucense e así conseguiu librarse das gadoupas da morte.
María Jesús, que dedicou dez anos da súa vida a recompilar información (procedente de diversos arquivos e tamén do que lle contaban os seus pais) e a escribir o libro, tamén coñeceu a emigración. Os seus pais emigraron á Provenza (Francia) cando ela era pequena. Tras a súa experiencia no país galo, que durou catorce anos, regresa ao seu Viveiro natal para iniciar unha nova vida. É nese momento que lle nace a conciencia e o de-sexo de querer relatar a historia dos seus achegados: “Hoxe sei do prezo do voso silencio/ Almas nobres e xenerosas, tapáronvos a boca/ Calar ata as náuseas/ Afogar os berros de impotencia/ Calar fronte ás alburgadas/ Como serpe antiga devorando mentes/ Traendo morte e escuridade sen saída/ Calar e camiñar/ Calar e amar/ Ese amor de avó inesquecible/ Por vosoutros, os meus avós, falarei eu”.