O outro Mago Merlín de Mondoñedo
Cando se remexe entre os copiosos cartapacios que un mal organiza entre pertenzas acostuman xurdir documentos curiosos que foron gardados talvez por ese amor inveterado á letra impresa. Non sei canto de diferenza poida existir con algún tipo de trastorno, mesmo cunha incipiente síndrome de Dióxenes, pois co paso dos anos os andeis estoupan ateigados de libros, cadernos e carpetas. Confésome desta fasquía, incapaz de traizoar o instinto celador ao que me vexo abocado. Así que convivo nesta miña adorada harmonía, un bocadiño anárquica, aínda que feliz de me ver arroupado cos obxectos e ferramentas que, finalmente, forman parte da miña condición tanto académica como profesional.
Vaia por diante este breve exordio porque no desigual mare mágnum de papeis, chamareino mesmamente papelorio amontoado, e demais, que adoito ter, vin redescubrir este día unha pequena xoia que nunha das tantas incursións á vella cidade de Mondoñedo trouxen comigo. Excursión familiar, estouna visualizando con bastante clareza, que sucedeu en 2002, e seino porque gardo documento autógrafo de Manuel Montero Rego, ora houbese outras moitas visitas en que a presenza do Mago Merlín, como sentinela de Cunqueiro, estivese asegurada. Non sei cantos foron os anos que este ser de luz, en simbiose co espírito creativo do de “Merlín e familia” permaneceu entre os mindonienses e visitantes da cidade episcopal.
Terá batido millares de veces o seu badalo a Paula, o gran sino da catedral, mentres Manuel Montero Rego, a encarnación do Mago Merlín, vagaba ou permanecía quedo xunto á estatua sedente de Álvaro Cunqueiro que observa en fite a sé mindoniense. Velo aí, traxado con túnica e capa de satén, gran chapeu de redonda aba e alta e cónica coroa, alén do seu prominente báculo, tal era o seu feitío talar. Do lado dereito da praza, embaixo dos soportais, a libraría Montero, un universo de libros antigos e centenares de obxectos curiosos ateigaban o local, unha sorte de museo cuxo fío condutor era o mundo cunqueirano, as súas terras de Miranda, os feirantes das súas crónicas, as xentes que de aquí e acolá transitan pola súa obra.
Fora a mediados dos anos cincuenta cando Manolo instalaba unha xeitosa libraría nos baixos da súa vivenda. Vendía libros de texto para o alumnado de primaria das diferentes escolas do municipio e de secundaria para o instituto San Rosendo. Tempos en que, así mesmo, a rapazada coleccionaba cromos e xuntaba para pegar nos seus álbums. Mais dispuña tamén a libraría do que se presume nela debe haber: literatura e outro tipo de publicacións. Ora, na década dos oitenta será cando veña suceder a transformación. Prodúcese a mímese de Manolo co Mago Merlín, así como a adquisición por diversas casas da moi nobre e leal cidade de Mondoñedo (reza así na inscrición de pedra da Fonte Vella) de moedas antigas, obxectos litúrxicos, cadros, pezas de marquetaría, exemplares de prensa antiga, armas de fogo, e tantísimas cousas máis.
A selva de Esmelle, a fantástica terra de Miranda onde mora o Mago Merlín, pero tamén a raíña Xenebra, e que Felipe de Amancia, o paxe do feiticeiro, relata sendo xa vello, introdúcenos maxistralmente neste mundo en que Manolo Montero mergullou e non deixou de representar desde o falecemento de Álvaro Cunqueiro, disque bo amigo seu. É deste xeito que a materia de Bretaña, o lendario mundo artúrico palpita en Mondoñedo como en ningures. A nosa tradición literaria medieval, a nosa prosa de ficción, que tantas ramificacións atinxe por toda Europa, que entronca, á súa vez, co Cunqueiro poeta das composicións neotrobadorescas emulando as nosas cantigas medievais, cobran corpo na súa obra.
Non vou dicir que Manuel Montero Rego ficase trastornado, nin moito menos, cal sucedera a Alonso Quijano por causa das infinitas lecturas cabaleirescas. O del antollábase, máis ben, un papel, unha sorte de dramatización que consciente e voluntariamente quixo asumir ao longo da súa vida. Que tal cariz adquiriu, que até era requirido para as procesións da Semana Santa de Astorga e de León, de Lugo e de Viveiro. Acudía ás feiras medievais de Betanzos e de Ribadavia, e de Alfoz, á festa celta na carballeira de Bretoña. Foi pregoeiro nas Quendas de Mondoñedo e ten saído en numerosas reportaxes e entrevistas na TVG. En suma, Mondoñedo non sería hoxe Mondoñedo se non contase co seu Mago Merlín, materializado en Manuel Montero Rego, vivo para sempre no corazón de todos os mindonienses.
“A cidade onde as pedras falan”, que dicía Cunqueiro, da cal escribía eu non hai moito, semella coma se ficase suspendida no tempo e no espazo, para as ánimas do alén, ora dun Pardo de Cela, dun Leiras Pulpeiro, dun Pascual Veiga, dun Noriega Varela ou do monarca máis larpeiro, O Rei das Tartas, transitaren coa mesma naturalidade que calquera de nós. Mais aquí, na parroquia dos vivos, e ben orgullosos do seu amado berce, tampouco podo esquecerme do prestixioso médico Miguel Cabanela, da reputada xurista M.ª Isabel Pernas Martínez, do ensaísta Armando Requeixo ou dos escritores Marina Mayoral e Antonio Reigosa, entre outros moitos. Porque ambas as parroquias, ora de vivos ora de mortos, cohabitan como en ningures, se cadra aquí como un dos lugares de Galiza onde esta común maxia cobra maior intensidade.
Cunqueiro deixou firme rastro no devir de Merlín, xunto a Felipe de Amancia e Xenebra en termos de realismo máxico, aínda que Ramón Cabanillas xa o fixera con anterioridade, mais noutros ben diferentes, fixando a figura mitolóxica do rei Artur e os seus diversos atributos no noso imaxinario colectivo. Eis “Na noite estrelecida”, contada en versos alexandrinos. Méndez Ferrín recorre de novo, máis adiante, á mesma materia. Simbolicamente, vémola plasmada a través de “Percival e outras historias” e de “Amor de Artur”. Rastro que seguirá, igualmente, Darío X. Cabana no seu “Galván en Saor”. E, en definitiva, un sobrado rendemento literario, cuxo ronsel podemos seguir até os nosos tempos.
Así pois, é unha delicia atoparse un con estes documentos merlinianos, con esas caricaturas de Manolo, “O Mago Merlín”, pero tamén de Álvaro Cunqueiro, acompañados de máis debuxos. Un conxuro da queimada, noticias sobre o “Ano de Cunqueiro”, 1990, poemas dedicados á encarnación do meigo máis afamado, como un de Julián Burgos, ademais do autógrafo que afectuosamente asina para a miña familia en 2002. E será porque a maxia de Mondoñedo non ten par, eis, entre estes, o bonito soneto dedicado por Manuel María no Nadal dese mesmo ano: “Quen dun ermo fai xardín/ un océano dun regueiro,/ unha serra dun outeiro/ e un mundo dun Pelourín...?// Quen me ía dicir a min/ que un mindoniense libreiro/ ía inspirar a Cunqueiro/ as historias de Merlín...?// E este Merlín singular/ —Manuel Montero por nome—/ antes que mago é un home.// E ten, na ollada, a brillar/ unha febre que o consome/ nun alto e puro soñar...!”