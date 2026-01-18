Censo de embarcaciones tradicionales de carpintería de ribera en Galicia

Las ronas Lercha y Faísca

Un decreto publicado en el BOE del 9 de mayo de 2019 declaraba como bien de interés cultural (BIC) a las técnicas constructivas de la carpintería de ribera de Galicia. De esta manera se lograba reconocer su valor cultural singular en la conformación de la identidad del pueblo gallego, a la vez que se concretaban una serie de medidas para la salvaguarda de estas técnicas. Y es que mantener el saber de la carpintería de ribera es la única herramienta existente hoy en día para poder mantener vivas las embarcaciones tradicionales, y sus técnicas de construcción asociadas.

Las embarcaciones de madera tradicionales gallegas, dedicadas a la pesca y al transporte, son diversas y reflejan la riqueza de su cultura marítima. Entre ellas destacan la dorna (típica de las Rías Baixas), el galeón (para transporte), el bote pulpeiro, la gamela, o el balandro. De hecho, en el casi centenar de naves tradicionales gallegas reconocidas, existen dornas, domas, botes, botes polbeiros, traiñeiras, gamelas, galeones, bucetas, y dos balandros.

Decreto 52/2019

Este decreto preveía que se pudiera levantar un censo de embarcaciones tradicionales gallegas (y buques históricos), voluntario, y tras los preceptivos informes positivos de la “Asociación Gallega de Carpintería de Ribeira (Agalcari)”. Por ello hoy en día existen noventa y siete embarcaciones gallegas reconocidas en el censo, dos de ellas consideradas como barcos históricos.

Mapi en Exponav

Como ya comentaba hace unas semanas, en Galicia existen desde hace más de veinticinco años, una importante actividad de grupos y asociaciones que tienen entre sus objetivos la protección, mantenimiento y difusión de las embarcaciones tradicionales, de los barcos históricos y la cultura marítima y fluvial. Entre las asociaciones destacan la Asociación Galega de Carpintería de Ribeira antes citada, y la Federación Gallega por la Cultura Marítima y Fluvial (Culturmar). La primera agrupa a dieciséis astilleros y carpinterías de ribera, y la segunda reúne a unos cuarenta y cinco colectivos de dinamización cultural.

El censo gallego

Se debe destacar que para que una nave de madera sea considerada como una embarcación tradicional gallega, debe haber sido construida antes del año 1950 en algún taller, carpintería o astillero situado en Galicia, y corresponder a alguno de los modelos tipológicos de embarcaciones tradicionales gallegas reconocidas. No obstante, y según el decreto 52/2019, también podrán obtener la consideración de embarcaciones tradicionales las construidas posteriormente al año 1950 por algún maestro carpintero de ribera reconocido, siempre y cuando la construcción se llevara a cabo en Galicia, y según alguno de los modelos tipológicos reconocidos. Este es el caso de muchas de las actuales ya reconocidas.

Pulpeira en Exponav

Se debe indicar que los modelos tipológicos de las embarcaciones tradicionales gallegas son las representaciones abstractas y conceptuales que responden a las características descritas en el decreto anterior, que se materializan en embarcaciones mediante la aplicación de las técnicas constructivas empleadas por los maestros carpinteros de ribera, las cuales han sido transmitidas a lo largo de los años y de la historia.

Buques históricos

Los barcos históricos, también incluidos en el decreto anterior, tienen principalmente su origen en buques de trabajo, adaptados o modificados para convertirse en embarcaciones de ocio para la navegación particular o las regatas. Estas naves comparten un origen común con las embarcaciones tradicionales, y se construyeron con las mismas técnicas constructivas, o al menos similares y adaptadas.

La lista séptima

El registro oficial de buques en España se organiza en Listas (1ª a 9ª) según su actividad (transporte, pesca, recreo, auxiliares, etc.). La Lista 7ª del registro acoge a los buques y embarcaciones cuyo uso exclusivo es la práctica del deporte o recreo, sin propósito lucrativo, o la pesca no profesional. En el caso de las embarcaciones tradicionales gallegas del censo, estas se incluyen principalmente en la lista 7ª, aunque algunas se encuentran en la lista 6ª (embarcaciones con fines lucrativos).

Crecimiento del censo

El 26 de julio de 2022 la Xunta puso en marcha el censo de embarcaciones tradicionales de Galicia con la inclusión de los primeros 23 barcos, a los que se sumaron otras 27 naves mediante una resolución del 27 de septiembre de 2022 de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural.

Dorna a vela (Fuente: Xoán Antón Castro Barreiro)

A estas 50 naves se sumaron otras 30 embarcaciones el 30 de marzo de 2023, por lo que se alcanzaban las 80 embarcaciones, de las cuales una de ellas era un barco histórico, un balandro de matrícula “6ª VILL-3-4-22”. Posteriormente por una resolución del 9 de octubre de 2024, se añadieron otras cuatro más, entre las que se encontraba otro balandro, el segundo barco histórico reconocido.

Finalmente, y recientemente, mediante resolución del 18 de noviembre de 2025 se añadieron las últimas 13 naves, que alcanzan las 97 unidades existentes en la actualidad en el censo de embarcaciones tradicionales gallegas.