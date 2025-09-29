Letras para gozar: as marabillosas curiosidades da literatura
“Literatura insólita”, o libro de Armando Requeixo, vai das curiosidades que exceden o eido do estritamente literario, analítico ou mesmo técnico para captar a atención
A literatura é a expresión dunha sociedade e, polo tanto, está inzada de episodios graves e transcendentes e doutros lances máis lixeiros e simpáticos. O anecdotario é enorme e para as persoas que, como Armando Requeixo, traballan na esfera da pedagoxía –nun sentido amplo, non estritamente escolar– a súa divulgación constitúe unha oportunidade magnífica para atraer á literatura ao gran público.
“Literatura insólita”, o libro da súa autoría que vén de publicar Galaxia, vai diso, das curiosidades que exceden o eido do estritamente literario, analítico ou mesmo técnico, para captar a atención do lector. Polas súas páxinas desfilan decenas de escritores e escritoras –máis de medio cento de textos– que son, afirma, “unha fonte natural de curiosidades e de feitos insólitos”.
1. Alexandre Dumas e a orixe dos “negros” literarios
O de Dumas pai (“Os tres mosqueteiros”, “O conde de Montecristo” etc.) é un caso extraordinario. Requeixo lembra que “escribía axudado por un pequeno exército de colaboradores (aos que hoxe chamamos negros literarios xustamente por el, porque Dumas era mulato por ser neto dunha exescrava das colonias) e que para inspirarse andaba pola casa cunha túnica longa e vermella e calzaba sandalias. Este portento da natureza asinou ducias e ducias de libros de todo tipo: novela histórica, de aventuras, de terror, fantástica, libros de gastronomía, sobre os templarios, sobre a licantropía... Era unha enciclopedia literaria andante”, comenta o crítico mindoniense.
2. A innegable simpatía dunhas boas grallas
As erratas son parte indisoluble da produción literaria (e, por suposto, xornalística). No libro de Requeixo recompílanse algunhas das máis simpáticas, pero non para os autores que, como Ramón Gómez de la Serna, as consideraba “microbios de orixe descoñecida e mordedura irreparable”. “A dama das camelias” de Dumas fillo anunciouse como “A dama das camellas” e a Enciclopedia Espasa falaba dunha das obras de Pío Baroja, “A feira dos discretos”, como “A feira dos desertos”. Hainas máis grosas. Algunhas témolas no himno galego (“valeroso chan” polo verdadeiro “valeroso clan”) pero poucas como a de Blasco Ibáñez en “Arroz y tartana”. Nela, onde debía dicir “Aquella mañana, doña Manuela se levantó con el ceño fruncido”, dicíase “Aquella mañana, doña Manuela se levantó con el coño fruncido”. Outro caso semellante é o poema de Ramón de Garciasol, que quería dicir “Y Mariuca se duerme y yo me voy de puntillas”, pero alguén meteu a zoca e saíu do prelo deste xeito: “Y Mariuca se duerme y yo me voy de putillas”. En Galicia, “Os escuros coños de Clío” detectáronse a tempo, nas probas de imprenta, e Carlos Casares puido vela publicada co título correcto: “Os escuros soños de Clío”.
3. Os libros que foron pero que non chegaron
A desaparición, accidental ou intencionada, de obras literarias, ensaios ou tratados acompaña á humanidade desde que escribe e ten conciencia do impacto que poden ter. Un caso paradigmático é o segundo libro da “Poética” de Aristóteles, elemento central da obra mestra de Umberto Eco, “O nome da rosa”. Os clásicos gregos ocupan un lugar preeminente no catálogo das obras perdidas (de Agatón, lembra Requeixo, non nos chegou nin unha soa liña), pero tamén dos grandes nomes da literatura universal, incluído o que para moitos ocupa o primeiro lugar, William Shakespeare. Conta o crítico mindoniense que a peza teatral “Cardenio” –mesmo nome que a traxedia de Cervantes– se representou en 1613, pero anda perdida no limbo, se cadra definitivo. As memorias de Lord Byron queimadas polos avogados da súa viúva; o manuscrito orixinal e, sostén Requeixo, delirante de “O estraño caso do Dr. Jekyll e Mr. Hyde”, de Stevenson; ou a novela de Hemingway titulada “A Primeira Guerra Mundial” tamén desapareceron. Houbo, por suposto, casos en Galicia: Rosalía ordenoulle á filla que queimase os versos que escribiu nos últimos anos da súa vida e, trala sublevación fascista do 36, destruíronse: “Auga lizgaira” de Ánxel Fole; “Diario dun médico de garda”, de Luís Pimentel; o primeiro volume dos “Ensaios” de Otero Pedrayo e “Os ruíns”, de Xosé María Álvarez Blázquez.
4. Que querían dicir cando dicían iso?
Ás veces non é doado descifrar o que querían dicir algúns autores e autoras. Requeixo refírese a un en concreto, anónimo do século XIV titulado “Manuscrito Voynich”, Trátase dun códice, di o autor de “Literatura insólita”, escrito nun idioma incomprensible. O seu propietario é a universidade de Yale e nunca ata o de agora viu a luz, mais a editorial Siloé chegou a un acordo para facer unha edición facsímile de 898 copias. Nas cantigas medievais tamén hai algunha expresión de difícil interpretación. É o caso de “edoi lelia doura”, de Pedr`Eanes Solaz, que abala entre o romance ibérico e unha adaptación árabe, sostén Requeixo. Podería interpretarse como “que noite!, é a miña oportunidade” ou como “a noite é longa”. Ou se cadra se trata dunha simple onomatopeia. Quen sabe!
5. Extraordinarios e precoces creadores
É relativamente habitual que hoxe en día aparezan nos xornais entrevistas a nenos e nenas, menores de idade, que escriben relatos, poesía e mesmo novelas longas. A autoedición axudou moito neste sentido, pero a precocidade é algo que vén de lonxe, como remarca Armando Requeixo no seu libro. O máis célebre, sinala, foi Arthur Rimbaud, que escribiu toda a súa obra entre os 15 e os 19 anos para dedicarse logo, en Etiopía, a actividades ben diversas. Antes da súa pronta despedida escribira: “Agora xa podo dicir que a arte é unha parvada”. Outro caso é Mary Shelley, que con 18 anos escribiu “Frankenstein”, aínda que se publicou cando contaba vinte, e Lope de Vega era quen de ler castelán e latín con 5 anos. Rosalía, en Galicia, alumbrou o seu primeiro poemario con 20, pero se cadra o máis destacado da literatura autóctona sexa Manoel Antonio, que xa escribía poesía en prensa con 17 anos.