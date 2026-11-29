‘Vacanal Sinfónica’ celebra os 10 anos de De Vacas “vestindo” de gala os seus grandes éxitos en Narón
O Pazo da Cultura estivo ateigado durante o espectáculo deste mesmo sábado 28
Unha multitude respondeu este mesmo sábado 28 á chamada da celebración do décimo aniversario do grupo De Vacas no Pazo da Cultura de Narón, onde Inés Salvado, Paula Romero, Faia Díaz e Guillerme Fernández realizaron unha revisión sinfónica dos seus grandes éxitos, co traballo previo de composición a cargo de Lucas Rei.
‘Vacanal Sinfónica’, este espectáculo co que o cuarteto conmemora os seus dez anos de traxectoria, constitúe toda unha ópera en catro actos, solemne, a pesar do divertido e surreal da proposta.
Para poñela en escena, De Vacas conta coa participación do renomeado Coro da Ra compostelán, ademais dunha orquestra formada especialmente para a ocasión. Con esta xira, a agrupación pecha un círculo que comezaría con tres voces acompañadas dunha guitarra, que agora volven cantar “vestidas” de gala.