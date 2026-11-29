Pegadas visitou a escola de Domirón esta semana, a súa penúltima parada Cedida

Pegadas, a mascota da área de Educación Viaria do Concello de Narón, está a piques de rematar o seu percorrido polos centros de ensino da localidade, a próxima semana no CPI do Feal, nos que está dando a coñecer o programa homónimo entre alumnado e familias, animándoos a inscribirse e fomentando os desprazamentos a pé, en bici ou patinete. As pulseiras coas que se poden obter puntos acumulables para conseguir agasallos poden solicitarse anotándose a través da páxina web pegadas.naron.gal.

Entre os meses de setembro e novembro, alumnado de Infantil e 1º de Primaria dun total de 10 centros de ensino participaron na Semana Pegadas, que vén de celebrarse no colexio de Domirón, coincidindo coa visita do concelleiro de Seguridade, José Oreona, e da Policía responsable do programa, Sonia López.

“Queremos que nos axude a transmitir unha mensaxe ás nenas e nenos, para que saiban que ir ao colexio camiñando, en bici ou en patinete pode ser toda unha aventura”, sinalou o edil, ademais de destacar a necesidade de trasladar a toda a familia “a importancia dunha mobilidade segura”, que ao mesmo tempo incentiva hábitos saudables entre os e as menores.

Así mesmo, Oreona agradeceu a colaboración das familias e os centros de ensino participantes, nomeadamente o Jorge Juan, Piñeiros, Ponte de Xuvia, A Gándara, Santiago Apóstol, A Solaina, Ayala, Virxe do Mar, Domirón e, para rematar, O Feal.

Programas

Ademais da aposta polo uso das pulseiras Pegadas, a mascota tamén promove outras iniciativas de educación viaria como poden ser o Bica e Arrinca ou os aparcadoiros disuasorios.