O Nadal chega a Odeón con seis escenas de photocall, árbore de oito metros e as voces do Tirso de Molina
36 persoas integraron o Coro Mosaico, que participa anualmente animando o acendido
O acendido das luces de Nadal no centro comercial Odeón deu inicio este sábado 28 á tempada de festas no municipio, ao mesmo tempo que actuou o Coro Mosaico, do colexio Tirso de Molina, de Ferrol. As voces dun total de 36 persoas, 29 infantís e 7 adultas, animaron un encontro no que a agrupación leva participando dende o ano 2011, que serve de acto de inauguración ao despregamento de decoración visible nas instalacións.
Ademais das grilandas de luces led dispostas por distintos espazos comúns e das seis árbores de cristais luminosos que se atopan repartidas polos dous andares, destaca un enorme exemplar de oito metros de altura coroado por unha estrela dun metro e medio.
Por outra parte, as persoas visitantes poderán aproveitar até seis escenas dun photocall de gran formato, con figuras como por exemplo Papá Noel ou un grupo de renos.