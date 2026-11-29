Accidente en la avenida Bernardo Romero Cedida

Un vehiculo se empotró esta madrugada contra una farola, en la zona del polígono Río do Pozo, en Narón, arrastrando a su paso el cableado eléctrico y telefónico, por lo que fue preciso cortar la avenida Bernardo Romero hasta que los equipos de electricistas pudieron desconectar la tensión del cableado para evitar males mayores.

Los hechos se produjeron en torno a las 00.30 horas de la mañana, en la glorieta de la FE-12. El 112 recibió la alerta de que se había producido un accidente y que un coche empezaba a echar humo.

Efectivos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) de Narón, que tienen su base próxima al lugar del suceso, fueron alertados del accidente y a su llegada percibieron el derribo de una farola, que había arrastrado cableado eléctrico y telefónico, cortando así los cuatro carriles de la avenida.

Rio do Pozo, avenida de Bernardo Romero Daniel Alexandre

Los bomberos señalaron la vía en ambas entradas a la espera de la llegada del electricista del Concello de Narón, que procedió a desconectar la farola y retirarla a un lado para que no molestase mientras que el cableado eléctrico permanecía en el suelo con tensión. No fue hasta la 1.30 cuando se pudo solucionar esta emergencia, con la llegada del personal de Naturgy.

Hasta entonces, la avenida se mantuvo cortada al tráfico.

Colaboraron con el Speis, efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, personal del Concello y de Naturgy.

A las 2.18 horas se dio por concluisa la intervención.