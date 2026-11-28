Teatro Ghazafelhos estrea este domingo no Pazo da Cultura de Narón ‘Panxea’
A nova peza infantil e familiar traslada ao público a un futuro no que os continentes volven estar unidos
A produción número 33 de Teatro Ghazafelhos, dende que naceu hai dúas décadas, estrearase este domingo 29, ás 18.00 horas, no Pazo da Cultura de Narón. Este novo espectáculo para público infantil e familiar, titulado ‘Panxea’, traslada a un futuro onde os continentes volven estar unidos e a realidade é completamente distinta, sen árbores, libros ou música. Os tres días consecutivos a esta primeira representación, a compañía ten programados dous pases diarios desta peza, que “aborda dun xeito divertido e poético a importancia de coidar e coidarnos”.
Pepablo Patinho volve escribir e dirixir esta proposta, protagonizada por tres camiñantes procedentes de distintos lugares que se poñen a descansar no mesmo espazo, no que atopan un libro. Este volume lembraralles a melodía das árbores, “un murmurio que fala de paz, de tolerancia e de comunidade”, e que lles leva a argallar un plan para que os continentes non volvan separarse xamais.
Esta historia ponse en escena co humor característico dos Ghazafelhos, unha compañía, precisamente, nacida en Narón no 2006, nun inicio producindo pequenas obras de monicreques, contacontos e teatro de rúa, até converterse nunha referencia a nivel galego para as familias.