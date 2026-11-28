Imagen de archivo de un encendido anterior en Odeón Daniel Alexandre

El centro comercial Odeón estrena la temporada navideña con el encendido de las luces de Navidad, este sábado a las 19.00 horas en la Plaza de Eventos.

Un gran árbol de ocho metros de altura con una estrella de luz de 150 centímetros preside la decoración navideña, que también incluye hasta seis escenas de photocall de gran tamaño con figuras como Papá Noel, un oso, un grupo de renos, una luna, una ardilla y un abeto de Navidad.

En las dos plantas del centro comercial se encuentran además otros seis árboles de cristales de luz y guirnaldas de LED en espacios comunes distribuidos por todo el centro comercial.

Cerca de 40 miembros

El encendido tendrá lugar al mismo tiempo que la actuación del coro Mosaico –del colegio Tirso de Molina– que lleva desde 2011 participando en este mágico momento, manteniendo esta tradición de forma ininterrumpida.

En esta ocasión actuarán un total de 36 personas–29 niños y 7 adultos– anunciando la cuenta atrás para la celebración de las fiestas. El coro Mosaico pertenece al Movimiento Juvenil Mercedario del colegio ferrolano Tirso de Molina y está integrado por niñas y niños de Primaria, ESO y Bachillerato del centro educativo.