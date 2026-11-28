De Vacas celebra su décimo aniversario Cedida

El Pazo da Cultura celebra en la tarde de este sábado, a las ocho, una ‘vacanal’ sinfónica. Se trata del décimo aniversario del grupo De Vacas, en una revisión sinfónica de sus grandes éxitos.

Los integrantes del grupo realizarán, de este modo, un acercamiento de la música orquestal al universo vacuno, con el trabajo del compositor Lucas Rei al mando de los pentagramas.

Del variopinto repertorio de De Vacas nace una ópera en cuatro actos que abarca canciones, letras y vivencias. Bajo una cuidada dirección de escena se descubre un mundo insólito que no por divertido y surrealista es menos serio y espectacular.

Así, la formación presenta para esta efeméride una propuesta musical de gran formato, con una orquesta de lujo creada para la ocasión, acompañadas de un orfeón consolidado y de gran renombre como es el Coro da Rá. Todos estos elementos confluirán, subrayando el carácter sinfónico de sus himnos.

Si en un principio De Vacas se valían solo de sus tres voces y una guitarra para interpretar sus temas –Inés Salvado (a Marela), Faia Díaz (a Pinta), Paula Romero (a Morena) y Guillerme Fernández (a Rubia)–, en su décimo aniversario visten sus mejores galas para esta conmemoración.