Bancada del BNG en el pleno naronés Jorge Meis

El pleno ordinario de noviembre de Narón aprobó en su sesión del pasado jueves la continuidad de la empresa mixta Cosma al frente del servicio de gestión del ciclo integral del agua. Los votos en contra de BNG y PSOE no fueron suficientes para rechazar la propuesta, algo que desde la formación nacionalista no se ha aceptado, anunciando ya la presentación de un requerimiento formal para anular el acuerdo, advirtiendo de que “pode resultar ilícito”.

El candidato a la Alcaldía por esta formación, Geno Carballeira, explicó que, “atendendo á demanda veciñal”, se exige la anulación de este acuerdo así como la paralización inmediata de la elaboración de los pliegos para la nueva “privatización do ciclo integral da auga”.

El BNG denuncia que el procedimiento está viciado desde el origen, ya que afirma que el gobierno encargó los informes comparando la privatización con una gestión directa fragmentada en 28 contratos “omitindo deliberadamente a figura da sociedade mercatil local 100% pública”, algo, explica Carballeira, consolidado en municipios de la provincia como Arteixo, Ames o A Coruña.

El BNG dice, de este modo, “non aos chiringuitos” para la prestación de un servicio esencial para la ciudadanía.