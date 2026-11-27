La obra ‘Nevenka’, de Histrión Teatro, abrirá el ciclo el próximo mes de abril Cedida

Narón traerá en el segundo trimestre del próximo año al Pazo da Cultura una programación que busca “unha mirada plural e diversa sobre a memoria democrática, os dereitos civís, as identidades e os feitos que marcaron a nosa historia recente”, como explicó la alcaldesa, Marián Ferreiro.

Con este fin, la regidora firmó con la presidenta de la Red Española de teatros, auditorios, circuitos y festivales de titularidad pública, Marta Monfort, un convenio de colaboración, por el cual la localidad naronesa se adhiere al circuito ‘España en Libertad 50 años’. Gracias a este acuerdo, se pondrán sobre el escenario del Pazo seis espectáculos vinculados a este circuito así como cuatro actividades paralelas durante el próximo año.

Las obras

Los espectáculos que se podrán ver son ‘Nevenka’, de Histrión Teatro, el 17 de abril; ‘Rojos’, de Miquel Barcelona, el 23 de abril; ‘El enterrador’, de Mediterránea, el 7 de mayo; ‘La maestra’, de Anita Maravillas-Portal 71, el 9 de mayo; ‘Feriantes’, de El Patio Teatro, el 15 de mayo; y ‘Caballito de Mar’, de Flyhard Produccions, el 4 de junio. Todas estas actuaciones estarán cofinanciados por la Red Española de Teatros y Auditorios.

Además, se completan con otras dos piezas, ‘Melón Pelado’ y ‘Libres’, de la compañía Butacazero, a través de financiación propia, en este último caso. Este proyecto tiene como objetivo dar acceso a la ciudadanía a espectáculos de calidad que fomenten la reflexión sobre la memoria democrática y fortalecer el papel de los espacios públicos de exhibición de artes escénicas como agentes de cohesión y transmisión de valores democráticos, tal y como se contempla en el convenio.

En abril se llevará a cabo una programación con jornadas sobre el patrimonio cultural y la memoria histórica y, en mayo, sobre el Día del homenaje a las víctimas del exilio. Además, por primera vez en la localidad, se dedicará programación sobre la diversidad afectivo-sexual y se celebrará en junio el Día Internacional del Orgullo Lgtbiq+.

Programación paralela

Con cargo a este mismo convenio se realizarán también en el Pazo una serie de actividades, entre los meses de abril y mayo del próximo año. En estas participarán las compañías El Patio Teatro, con un coloquio tras la función; Miquel Barcelona, con un taller de creación y danza; Anita Maravillas, con títeres, y Mediterránea, con una conversación con el público.

Como indicó la alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, uno de los objetivos de esta iniciativa cultural y de memoria es “xerar unha reflexión crítica, diálogo interxeracional, creación de novos públicos, entre a infancia e a xuventude, e crear tamén espazos de encontro cidadán no ámbito comunitario e educacional”.