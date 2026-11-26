La alcaldesa, Marián Ferreiro, en un pleno anterior Jorge Meis

La empresa mixta Cosma seguirá prestando el servicio de la gestión del ciclo integral del agua en Narón a partir del 12 de junio de 2027. La propuesta del gobierno local de dar continuidad a este modelo, aunque “por tempo limitado”, precisó el portavoz del ejecutivo, Román Romero, salió adelante gracias a la abstención de los ediles del Partido Popular, aunque con condiciones; la más importante, la realización de una auditoría para “coñecer a realidade do servizo”, advirtió Germán Castrillón.

Se preveía un pleno crispado y, de hecho, lo fue ya con anterioridad incluso al debate sobre Cosma. Un poco antes, los voceiros se enzarzaron dialécticamente a cuenta del archivo del expediente para contratar la gestión de los centros comunitarios de las Casas da Mariña y el Manuela Pérez Sequeiros.

El portavoz del PSOE, Jorge Ulla, le preguntó retóricamente a la alcaldesa, Marián Ferreiro, si realmente tenía interés en licitar este contrato por la demora en su tramitación y Olaia Ledo, del BNG, también le recordó que el servicio llevaba doce años prorrogado.

Romero aseguró que si ahora se producía esa retirada era para “recoller as melloras laborais que se aprobaron no convenio colectivo do sector o pasado mes de agosto”, dijo, “para poder facer un novo estudo de costes e sacalo de novo a licitación”, una explicación que no convenció a Ulla, que le afeó al ejecutivo municipal que no resolviese un asunto que se incoó en el año 2024.

La regidora intervino subrayando que para actualizar el coste del servicio “o primeiro que hai que facer é retirar o que xa está anticuado” y lamentó que “o que pasa ultimamente no pleno de Narón con algunhas formacións políticas non sei como definilo”.

El agua

Tras este anticipo llegó el debate más tenso, al menos en la parte propositiva, al margen de las mociones. El portavoz del gobierno de Tega repasó brevemente el proceso hasta llegar a la votación de este jueves. Apuntó que hace más de dos años se iniciaron las gestiones para encontrar una solución a la finalización del mandato otorgado a Cosma en junio de 2002 por un periodo de dos décadas y media, pero que una serie de contingencias –recursos judiciales– impidieron que se pudiese solventar antes.

Además, señaló que la alternativa seleccionada, es decir, la continuidad “temporal” de Cosma, está avalada por los informes técnicos municipales, lo que, sumado al hecho de que en apenas unos meses –mayo de 2027, poco antes de vencer el acuerdo con Cosma– hay elecciones, la opción seleccionada, “e avalada tecnicamente”, incidió, era la más oportuna. “Será a vindeira corporación naronesa a que tome a decisión definitiva”, añadió, “e mentres tanto, que o servizo o siga a asumir a mesma empresa que o xestionou nos últimos 25 anos”.

Los argumentos no convencieron a la oposición. El socialista Jorge Ulla criticó que Tega no quisiese nombra a la otra parte de la “ampla maioría” que respalda la prórroga de la gestión, el PP, y afeó que el gobierno local “sexa unha forza política sen ideoloxía. O único que buscan con este acordo é subsistir outros catro anos máis”, dijo.

Tanto Ulla como el BNG defendieron un modelo público. El portavoz nacionalista Geno Carballeira comenzó su intervención mostrando las más de 4.000 firmas que secundan su posición y cargó contra la gestión del servicio y contra la dinámica de Cosma de “repercutirlle todos os custes á veciñanza”. En la alternativa que salió adelante, además, lamenta que “a empresa non asuma ningún risco e aínda por riba haxa que pagarlle o beneficio industrial”, y también que la previsión para cuadrar las cuentas cuantifique en más de 700.000 euros la aportación de las arcas públicas. “Podemos parar este chiringuito”, afirmó.

Por el PP, Castrillón aseguró que, “como se pode ver nos informes”, la alternativa de la asunción directa por parte del Concello supondría un “custe moito maior –casi 800.000 euros, dijo– que dar continuidade ao modelo que xa existe”, pero condicionó su apoyo a una auditoría que “xa levamos pedindo desde hai tempo”.

El debate se mantuvo en la dicotomía entre la gestión mixta y la pública, con la edila nacionalista, Olaia Ledo, resaltando los beneficios de la segunda y con la alcaldesa cerrando el punto con la afirmación de que, con este acuerdo, “Narón seguirá tendo servizo de auga o 12 de xuño”.