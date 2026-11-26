Un momento de la intervención de los bomberos Speis

Los bomberos de Narón se desplazaron en la tarde del pasado miércoles hasta el barrio de A Solaina tras ser alertados por los vecinos de la calle Xoaquín Bruquetas, en torno a las 15.37 horas, de un olor a gas y "un pequeño silbido por la tubería".

A su llegada, los profesionales confirmaron que había una pequeña fuga en el tallo del conducto, por lo que procedieron a asegurar la zona y dar aviso al técnico de gas natural para que llevase a cabo la reparación. En el operativo, que culminó a las17.00 horas, también tomó parte la Policía Local.