Competición en la ría, hace tres años Daniel Alexandre

La regidora naronesa, Marián Ferreiro, destinará una partida de 112.400 euros a la construcción de un nuevo almacén en el paseo marítimo de Xuvia para el club de piragüismo Narón, una actuación que se cofinanciará con las aportaciones del Plan de Obras e Servizos –POS– de la Diputación.

La nueva instalación, que ya está en fase de licitación, se situará muy cerca del local que la entidad tiene en la calle Marcial Calvo desde hace más de una década y media. Aunque en los últimos tiempos se acometieron diversos trabajos de reforma, como en los aseos, los vestuarios y también en accesibilidad, se detectó la necesidad de más espacio para almacenamiento de las piraguas y otros equipos necesarios para la práctica de este deporte.

Ferreiro explicó que con una intervención como esta se pretende “seguir apoiando a práctica deportiva e ir mellorando as instalacións existentes e creando outras novas nunha cidade na que afortunadamente contamos cun diverso tecido deportivo”.

La construcción estará integrada en su entorno, informa el gobierno local, con módulos independientes de contenedores, dos de ellos para almacén de las embarcaciones y un tercero para equipos vinculados con esta práctica deportiva.