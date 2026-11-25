Eucaliptal en la zona del Castro de Eiravedra, en Narón Ateneo Aldeán

El Ateneo Aldeán denuncia el abandono en el que, a su juicio, se encuentra el patrimonio arqueológico de propiedad municipal en el rural de Narón. Como ejemplo, la entidad cita el Castro de Eiravedra y las mámoas del cementerio prehistórico del Monte dos Nenos, en Sedes, dos bienes “en estado de lamentable abandono, abeirando un posible delito contra o patrimonio por omisión de obrigas municipais”, apuntan en un comunicado.

La asociación sostiene que esta situación afecta a cerca del 80% de los bienes de este tipo que posee el Ayuntamiento y recuerda que la Ley de Patrimonio Cultural de Galicia obliga a los propietarios de bienes catalogados a conservarlos, mantenerlos y custodiarlos para evitar su pérdida, destrucción o deterioro. El Ateneo Aldeán censura, asimismo, que las peticiones presentadas por colectivos y asociaciones vecinales durante los últimos 25 años no hayan obtenido respuesta del gobierno local. “O goberno responde coa desidia propia da falla de xestión e a inacción”, apunta, a la par que alerta de prácticas prohibidas en el entorno como BTT, motociclismo y enduro en las parcelas arqueológicas, además de trabajos forestales con maquinaria pesada en las áreas de protección.

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El pasado mes de octubre, el colectivo propuso a los grupos de la oposición (PP, BNG y PSOE) llevar al pleno una moción para elaborar una ordenanza municipal específica de protección del patrimonio antropológico y cultural de Narón, tanto material como inmaterial. Además, prepara en la actualidad un informe para presentar ante el Defensor del Pueblo, al considerar que la Administración local no está ejercitando “as obrigadas accións de proteción e conservación”. Por último, la entidad plantea licitar y vender los eucaliptos que ocupan la parcela para rehabilitar el castro, advirtiendo que la presencia de estos ejemplares está “a estragar o substrato arqueolóxico”.