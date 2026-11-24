Imagen de archivo de una edición anterior, en este caso, en la Plaza de Galicia Daniel Alexandre

Setenta puestos serán los que participen, el próximo domingo, en el Mercado de Segunda Man de Narón. La iniciativa, que este año alcanza la XVII edición, tendrá lugar en el recinto ferial de O Trece, en Sedes, que abrirá sus puertas tanto en horario de mañana como de tarde –de 10.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.00–.

Los participantes, tal y como recordó la edila de Feiras, Mar Gómez, son particulares mayores de edad –ni vendedores ambulantes, ni comerciantes, y tienen prohibida la venta de artesanía, animales, productos alimenticios o bebidas–.

Así las cosas, las personas que se acerquen hasta el mercado podrán adquirir productos como juguetes, sellos, libros, pequeños muebles, loza, ropa o artículos de decoración, entre muchos otros. Además, desde el Consistorio que dirige Marián Ferreiro recuerdan que, con cada compra, la clientela recibirá un vale con el que poder optar a una serie de regalos –vinculados a la Navidad–.

Cabe señalar que cada responsable de los puestos que se instalarán el domingo tendrá que entregar cuatro kilos de productos no perecederos que se destinarán al Centro de Recursos Solidarios de Narón. Aquellos vecinos y vecinas que deseen colaborar podrán hacerlo también, depositando alimentos en lugar destinado a tal fin en el recinto.

Mar Gómez recordó el éxito que cosecha la cita cada vez que se celebra en la localidad y con la que “tratamos de dar unha segunda vida a artigos que temos nas casas”. La responsable municipal animó a la ciudadanía a visitar este mercado y disfrutar de la gran variedad de productos que estarán a la venta.