Foto de familia frente a la casa consistorial de Narón Cedida

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) de Narón compareció este martes frente a la casa consistorial para hacer entrega de un total de 4.106 firmas recolectadas a pie de calle “en defensa da xestión 100% pública do ciclo integral da auga”. En este sentido, el candidato a la Alcaldía, Geno Carballeira, denunció la “manobra” del ejecutivo local de llevar al pleno de mañana jueves la ampliación de la actividad de la empresa mixta Cosma más alla de junio de 2027, “tratando de desviar o foco mediático en pleno período electoral”, censuran los nacionalistas. “Pretenden tapar todo este proceso pouco transparente para ocultarlle á cidadanía o custo real dun chitinguito”, apuntó Carballeira en relación a un modelo que calificó de “fracasado”.

Datos

Según los datos analizados por la formación, después de haber rescatado a la empresa con dinero público en 2024 –el BNG lo cifra en 240.000 euros–, el pasado ejercicio se invirtieron, censuram, más de 350.000. “As previsións apuntan que a veciñanza terá que achegar máis de 700.000 euros en 2027 para soster o servizo, a pesar de contar xa cun dos recibos máis altos”, declaran los nacionalistas.

Durante su comparecencia, el partido apuntó a las “grandes eivas” que destapa el informe de Secretaría e Intervención al respecto. Según el BNG, los técnicos reconocen que ampliar la prestación de Cosma supondría “entrar nunha situación irregular porque o contrato remata en xuño de 2027”.

Geno Carballeira apunta, asimismo, al “secuestro tecnolóxico” que se producirá tras la disolución. A este respecto, señala que “depois de 25 anos, o Concello admite un descontrol total ao recoñecer que os datos da veciñanza están aloxados nos servidores da empresa privada, polo que o Consistorio nin sequera tería acceso directo a esa información”, aseveró ayer el candidato a la Alcaldía por el BNG.