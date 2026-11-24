Momento de la intervención de los bomberos naroneses Speis

A última hora de la noche de ayer lunes, el 112 recibió el aviso de un particular alertando de que el techo de la cocina de una casa antigua situada en el barrio naronés de Xuvia había cedido.

En concreto, el suceso se produjo a la altura del número 2 de la calle Illa Creba y el desprendimiento, tal y como apuntan desde la central de emergencias, afectó a una mujer que se encontraba en su interior. Como comunicó el hombre en la llamada, la vecina sufrió un golpe en la cabeza, por lo que se envió hasta el punto a una ambulancia del 061.

Según explican fuentes municipales, los bomberos naroneses comprobaron que el desprendimiento dejó el forjado al descubierto y, tras valorar el piso y el resto de estancias, decidieron apuntalar el techo de la cocina.

Los bomberos naroneses indican que los vecinos del inmueble les trasladaron que ya tuvieron que reforzar sus viviendas en el pasado "por danos parecidos na edificación".

Además de a los profesionales del Speis y del 061, desde el 112 se dio aviso, asimismo, a Protección Civil, Policía Local y Nacional.