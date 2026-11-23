Narón celebró el año pasado su día grande en el pabellón Campo da Serra Daniel Alexandre

Cada 23 de noviembre es festivo en Narón y la localidad celebra una fiesta que, a diferencia de las celebraciones ligadas a un patrón o patrona, rinde homenaje a la historia del municipio, sus barrios y parroquias.

La celebración se remonta a 1993, cuando tras décadas de fuerte crecimiento urbano y demográfico, el Concello echó la vista atrás en su historia y confirmó que el 23 de noviembre de 1837 era la fecha en la que por primera vez figuraba el nombre de Narón en una acta oficial. Fue en ese 1993 cuando se decidió que el 23 de noviembre se designase, por tanto, como festivo local en el calendario laboral.

Se trata así de una festividad de carácter laico que sirve cada año para fomentar la participación ciudadana en actividades culturales y gastronómicas que se celebran con motivo de esta efeméride.

Los actos se llevan a cabo en la plaza que recuerda ese 23 de noviembre en el callejero, un bautizo que se celebró a mediados de los años noventa en el barrio de Santa Icía, junto al pabellón de Campo da Serra.