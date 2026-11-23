Las degustaciones forman parte de la celebración Daniel Alexandre

El Día de Narón se festeja desde el año 1993 cuando se instauró esa fecha como tal. Sin embargo, si antes se llevaba a cabo en otras ubicaciones, hace casi dos décadas que la Praza 23 de No­vembro es el epicentro de la conmemoración de esta jornada.

Aunque la vista estará puesta en el cielo –si llueve las actividades se trasladarán al pabellón Campo da Serra, situado muy próximo a la plaza–, todo está a punto para acoger este lunes actividades musicales y gastronómicas. Así, desde las 11.30 horas habrá juegos populares y, desde las 12.30 horas, la música en directo de la Escola de Cantareiras e Pandereteiras y de la Banda de Gaitas del Padroado da Cultura de Narón animará la jornada. Posteriormente, de 13.00 a 15.00 horas, todos los asistentes podrán disfrutar de una degustación gratuita de callos y bollos preñados. Como postre no podía faltar la ya consolidada Tarta de Narón, con receta precisamente de un profesional del barrio de Santa Icía, Pastelería Santy.

Música y baile continuarán por la tarde para prolongar este 23 N. Así, el Dúo Trasnos será el encargado de animar la fiesta en esta zona del municipio, donde se llevan a cabo los actos, poniendo así el broche final a los festejos de este lunes festivo en el calendario local, con su espectáculo de baile y música tradicional.

Aunque la jornada se conmemora este lunes, en el marco de esta efeméride se incluye cada año como parte de la misma la celebración de la XXXVII edición de su Gala del Deporte.

Este evento reconoce la trayectoria de los clubes y atletas más destacados de la temporada, cerrando la noche con la elección del mejor deportista de Narón. La gala se celebrará el próximo viernes 27 –21.00 horas– en el Pazo da Cultura.