Marián Ferreiro, alcaldesa: “Narón foi quen de evolucionar sen perder a súa personalidade”
Especial Día de Narón | A alcaldesa, Marián Ferreiro, unha naronesa “orgullosa”
Narón conmemora este luns o seu día coincidindo coa data que figura nunha acta de 1837 onde por primeira vez aparece escrito o nome do municipio. Este concello leva décadas medrando e sendo motor demográfico da bisbarra. Esta realidade é un dos moitos motivos de fachenda que esgrime a súa alcaldesa, Marián Ferreiro.
Nesta data festiva na que se celebra a historia, cales son as razóns que ten Narón para festexar máis aló da efeméride?
Temos moitos motivos para celebrar e sentirnos orgullosas e orgullosos do camiño que percorremos todos estes anos. Narón é unha cidade dinámica, que ofrece calidade de vida, ten capacidade para atraer tanto poboación como empresas e ten un gran futuro por diante.
O 23N é o día no que celebramos a nosa identidade, a nosa historia, as nosas raíces, coincidindo coa aparición da primeira acta conservada na que aparece o nome de Narón no ano 1837.
Este 2026 foi ano de consolidación deses 40.000 veciños e veciñas, que supón chegar aí?
É algo simbólico, hai anos que Narón é un referente demográfico tanto da comarca como de toda Galicia e seguimos consolidados como oitava cidade. O noso obxectivo agora é seguir traballando para manter a mesma liña e ofrecer todos os servizos necesarios, calidade de vida, oferta cultural e deportiva... En definitiva, todo aquilo que fixo que moita xente apostase por vivir aquí e non noutro lugar. Iso é o que nos fai sentir moi orgullosas e orgullosos tanto do camiño percorrido como do que está por vir.
O crecemento de Narón nestas últimas décadas transformou por completo o municipio e a paisaxe, pero a esencia segue intacta. Que hai neste Narón de 2026 de vello e de novo?
Eu diría que de vello, precisamente, a esencia do que Narón é hoxe. Esas bases sobre as que se asenta e que se foron consolidando no tempo para iniciar unha transformación que nos levou ata a actualidade. Narón tivo e ten unha capacidade para evolucionar sen perder a súa personalidade, conservando a súa identidade, e iso é moi importante.
Sentimos orgullo pola historia desta cidade e, como tal, apostamos por recuperar o patrimonio local, incrementar espazos verdes, ofrecer novos servizos á cidadanía, atraer empresas… E, como mostra, aí está o Centro de Interpretación dos Muíños de Xuvia, que cumpre en breve dous anos; a Senda Ártabra ou a que une os paseos de Xuvia e Freixeiro; a nova piscina do Couto; os polígonos industriais cheos de actividade...
A sociedade naronesa tamén mudou nestes anos, como definiría na actualidade a veciñanza?
Definiríaa como unha sociedade plural, dinámica, diversa, xove... Moitas veciñas e veciños de Narón levan aquí varias xeracións, pero outras chegaron nos últimos anos e esa mestura contribuíu a enriquecer esta cidade e a crear comunidade. Temos moita poboación nova en comparación co contexto comarcal e galego, e iso traduciuse na necesidade de ofrecerlles os servizos necesarios, como escolas infantís, políticas de conciliación, parques e zonas verdes, escolas culturais e deportivas, pavillóns...
Por suposto, e ao mesmo tempo, temos moi presentes ás persoas maiores e os servizos que precisan, como centros de día, programas de envellecemento activo, equipamentos propios... Neste sentido, seguimos traballando para conseguir que a Xunta de Galicia constrúa un centro de maiores para Narón.
Por que motivo lle gustaría que coñeceran a Narón máis aló das nosas fronteiras?
Por ser acolledora, amable e sempre disposta a recibir a todas as persoas que se acheguen a coñecela. Que aposta pola cultura e o deporte e sempre busca a calidade de vida dos seus habitantes. Narón é unha cidade con personalidade propia, que ten moito que ofrecer a nivel histórico, cultural, medioambiental, empresarial… Que nos coñezan por ser a oitava cidade de Galicia é marabilloso, pero tamén queremos que se nos coñeza polo que somos, o que facemos e a calidade de vida que ofrecemos.
Como vai vivir este luns o Día de Narón?
Ao ser festivo, estarei coa familia e coa veciñanza que se achegue a desfrutar das propostas que temos este día na praza 23 de Novembro, que espero sexan do agrado de todas e todos.