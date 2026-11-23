Un momento de la concentración de las familias, este lunes, frente al edificio de la Xunta en Ferrol Cedida

“Unha cifra que nos enche de orgullo e que demostra que esta non é unha petición dunhas poucas persoas, senón unha preocupación compartida por miles de persoas”. Así se refirieron ayer desde la ANPA del CEIP A Solaina de Narón a las 3.480 firmas que entregaron en el edificio administrativo de la Xunta en Ferrol reclamando obras de mejora en las instalaciones del colegio naronés.

“Esta recollida de sinaturas representa a preocupación de moitas familias”, asevera el colectivo, que remarca la necesidad de que los menores “poidan estudar, crecer e desfrutar do seu colexio en condicións dignas e seguras”.

Alumnado en riesgo

La comunidad educativa del centro naronés, que ya ha protagonizado numerosas acciones para denunciar las condiciones en las que se encuentra el CEIP, espera que “estas sinaturas sexan escoitadas, que a nosa reivindicación chegue a quen corresponda e que, por fin, se tomen as medidas necesarias para solucionar os problemas do noso colexio”.

El CEIP A Solaina, en Narón, un centro educativo maltratado por la falta de mantenimiento Más información

Cabe recordar que las familias llevan meses denunciando la falta de mantenimiento del inmueble –que data de 1982–, una situación que “pon en risco” a los alumnos y alumnas. Se refieren, por ejemplo, a la falta de aislamiento–con goteras y humedades–, la presencia de amianto en el tejado, radiadores en mal estado o una instalación eléctrica obsoleta.