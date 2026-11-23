Celebración del Día de Narón Daniel Alexandre

Los naroneses y naronesas salieron este lunes a la calle, como cada 23 de noviembre desde 1993, para celebrar el Día de Narón. El tiempo respetó la celebración y las actividades programadas por el Concello para esta jornada festiva en el municipio pudieron llevarse a cabo en la plaza bautizada desde mediados de los 90 con esta fecha –el ejecutivo local había previsto como ‘Plan B’ el pabellón Campo da Serra si la lluvia hacía acto de presencia–. Así las cosas, el sol lució y permitió el desarrollo de los juegos populares a partir de las 11.30 horas. Posteriormente, en torno a las doce y media del mediodía, el protagonismo lo adquirió la música del grupo de la Escola de Cantareiras e Pandereteiras y la Banda de Gaitas del Padroado da Cultura, que deleitaron a los presentes con su actuación.

“Dá gusto ver á xente desfrutar do día de Narón e compartir unha xornada tan especial nesta praza 23 de novembro”, aseveró la alcaldesa, Marián Ferreiro, incidiendo en que el Ayuntamiento diseñó “un programa con actos para persoas de todas as idades”.

Juegos populares por el Día de Narón Daniel Alexandre

Uno de los momentos más concurridos llegó a partir de la una de la tarde, momento en el que comenzó la degustación de callos, bollos preñados y tarta de Narón, un postre este último “elaborado especialmente para a cidade”, recordó Ferreiro.

Las canciones del dúo Trasnos hasta primera hora de la tarde pusieron el broche a la programación, que incluyó también una jornada de puertas abiertas, con entrada gratuita, en el Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia. “É unha das xoias do noso patrimonio local”, declaró la regidora sobre el museo, que forma parte de la red gallega.