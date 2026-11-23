Uno de los momentos de la celebración Cedida

La ASCM celebró una comida de confraternidad en la que entregó los reconocimientos a la Persona Voluntaria del Año ASCM 2026.

Chus Andrade recibió el primer premio; Fernando Silvén fue el segundo clasificado, y Juan Ferraces obtuvo la tercera posición.

Entrega del premio voluntaria del año Cedida

La jornada continuó con diferentes actividades de convivencia, entre ellas un bingo solidario.El encuentro contó con la presencia de representantes de Ferrol, Narón y Mugardos.Entregaron los premios Paula Gárate; Antía Seoane; Elvira Miramontes y María Lorenzo