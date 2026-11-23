Narón
La ASCM entregó los reconocimientos de voluntario del año
La entidad homenajeó a Chus Andrade, Fernando Silvén y Juan Ferraces
La ASCM celebró una comida de confraternidad en la que entregó los reconocimientos a la Persona Voluntaria del Año ASCM 2026.
Chus Andrade recibió el primer premio; Fernando Silvén fue el segundo clasificado, y Juan Ferraces obtuvo la tercera posición.
La jornada continuó con diferentes actividades de convivencia, entre ellas un bingo solidario.El encuentro contó con la presencia de representantes de Ferrol, Narón y Mugardos.Entregaron los premios Paula Gárate; Antía Seoane; Elvira Miramontes y María Lorenzo