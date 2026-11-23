Imagen de archivo de un partido de balonmano en el pabellón de A Mocidade Daniel Alexandre

El Padroado de Deportes de Narón ha sacado a licitación, por un importe de 169.073,8 euros (impuestos incluidos) y un plazo de ejecución de dos años, el contrato de limpieza, mantenimiento y apertura y cierre de los pabellones municipales de A Mocidade, Piñeiros, Castro, Sedes y O Val.

Tal y como figura en el pliego de prescripciones técnicas –las empresas puede consultarlo y presentar ofertas hasta el 1 de diciembre–, se fija un máximo estimado de 3.300 horas anuales para el conjunto de las cinco instalaciones, de lunes a domingo y con horarios que marcará el Concello según la ocupación. Así las cosas, la adjudicataria deberá limpiar a diario aseos, vestuarios, vestíbulos y pasillos, y asumirá tareas periódicas en pistas, cristales y canalones, además de retirar pintadas y reforzar el servicio tras competiciones o eventos.

En cada pabellón se prevén, como mínimo, dos fregados mecánicos de pista y un aspirado al mes. El contrato incluye, asimismo, pequeñas reparaciones de electricidad –cambio de lámparas o reposición de enchufes–, fontanería –sustitución de grifos o reparación de duchas–, carpintería –ajustes de puertas o reparación de cerraduras– y pintura, con los materiales a cargo de la empresa, así como el control de la legionela y la desinfección anual del agua caliente sanitaria.

Sin embargo, quedan fuera de esta licitación las obras, reparaciones estructurales y la sustitución completa de instalaciones. Según el documento técnico, la empresa deberá subrogar al personal que ya trabaja en los pabellones, conforme al convenio provincial de limpieza, y contar con un seguro de responsabilidad civil de al menos 600.000 euros por siniestro. En cuanto a la apertura, las instalaciones deportivas estarán operativas, con carácter general, de septiembre a junio, mientras que en julio y agosto podrán cerrar de manera total o parcialmente.