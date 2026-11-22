CIMIX de Narón Daniel Alexandre

El Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (Cimix) cumplió este mes de noviembre dos años en la antigua fábrica de harinas que el francés Juan de Lestache levantó en 1775. Sara Breijo Casal es, junto a su compañera Paula Freire, una de las dos monitoras-guía que reciben cada día a visitantes, escolares, familias y peregrinos del Camino Inglés. Para celebrar el aniversario han preparado ‘Os segredos da moenda’, una visita a todo el complejo con proyección y taller de molienda, que se llevó a cabo en los dos últimos fines de semana y que se repetirá mañana lunes, Día de Narón.

¿Qué se puede hacer en las instalaciones para celebrar este segundo aniversario?

Hacemos dos añitos y queríamos una actividad más completa que las habituales, que suelen ser o una visita temática o un taller familiar o para grupos. Esta vez juntamos las dos experiencias. Primero hay una visita guiada a todo el complejo, a la vivienda de la familia fundadora, la fábrica con la zona de los molinos, la pasarela exterior sobre el río Xuvia y el embarcadero propio del molino. Después nos centramos en la molienda. Proyectamos varios vídeos sobre el mecanismo del molino, en los que se ve cómo funciona y todo lo que tiene que ver con su mantenimiento. Y terminamos con un taller práctico.

El Cimix de Narón sopla dos velas “moliendo” la memoria de Xuvia Más información

¿Cómo ha evolucionado el centro desde su apertura?

El museo siempre es el mismo pero las actividades y la vida que hay dentro no son algo estático, todo lo contrario. Queremos que venir aquí no sea simplemente dar un paseo, sino vivir la experiencia completa, y que siempre haya algo nuevo que hacer. Tenemos una actividad que cambiamos normalmente cada trimestre, pero también nos adaptamos a cada momento con actividades especiales por el Día del Pan, ahora el Día de Narón… En Navidad también tenemos programación propia.

¿Cómo es el público que reciben en el Cimix?

La verdad es que bastante diverso. Por un lado, están los colegios. Si tenemos que ponernos una asignatura en la que queremos mejorar, sería esa, pero cada vez vienen más y estamos muy contentas. En este primer trimestre ya hemos tenido más escolares que el año pasado.

“La visita al centro es una parada que enriquece la experiencia del Camino Inglés y permite conocer parte de la historia” Sara Breijo

Funciona el boca a boca entre los centros educativos...

Claro. Los coles ven que otros vienen a visitarnos y que hay experiencias nuevas. Intentamos que la propuesta educativa cambie de un año a otro, que volver con el centro no sea repetir las mismas actividades. Este año, por ejemplo, tenemos un juego de pistas que antes no teníamos, adaptado para los escolares.

El Camino Inglés discurre junto a las instalaciones... ¿saben los peregrinos de su existencia?

Sí, claro. Intentamos estar en todas las aplicaciones posibles. Es una parada que enriquece la experiencia del Camino y les permite conocer parte de la historia de los lugares por los que pasan. Además, sellamos y vendemos credenciales.

A finales de 2025 el Cimix entró en el sistema gallego de museos. ¿Qué supuso esto para el centro?

Nos dio mucha visibilidad.

Al soplar las velas de la tarta siempre se pide un deseo. ¿Qué meta tienen para este tercer ejercicio?

Nos gustaría crear comunidad y consolidar los avances de estos dos años. Por un lado, con los centros educativos. El público escolar nos parece muy importante: es su propia historia, su pasado, y que lo conozcan es una satisfacción enorme para nosotras. Llegar a cada vez más centros fue una meta desde el minuto uno y queremos seguir aumentando el año que viene. Y por otro, las familias. Ya tenemos varias asiduas que vienen a distintas actividades, y eso se agradece mucho. Queremos devolverle algo a ese público, crear actividades nuevas para que nunca se aburran y darles siempre experiencias nuevas. Ese feedback lo agradecemos y hay que devolverlo.