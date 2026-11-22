Entrevista a Daniel Paz escritor Daniel Alexandre

A pesar del trabajo de cada uno, son muchas las personas que tienen aficiones, pero no todas son capaces de materializarlas en proyectos. No es el caso de Daniel Paz, naronés residente en Ferrol. Después de 20 años dedicándose al sector industrial de la comarca, ha decidido plasmar su imaginación con el libro de cuentos ‘Las aventuras del Capitán Igor’.

¿Cuándo y cómo surgió su interés por la literatura?

Es letras puras en el instituto y siempre me ha gustado escribir y dibujar. Lo hago desde pequeñito y siempre tengo bocetos en casa, tanto de dibujo como de escritura, y siempre lo disfruté mucho, incluso poesía y narrativa, pero nunca me atreví a publicar nada. Actualmente, también estoy escribiendo mis memorias porque tengo 44 años y quería publicarlas antes de los 50, pero lleva mucho más tiempo.

¿Qué hizo que optase por crear historias para los pequeños ?

Siempre me han gustado mucho los niños e inculcarles el hábito de leer; es realmente positivo para ellos. Además, desde hace algo más de un año tengo un perrito pequeño, Nek, con el que convivo y pasamos muchas aventuras cuando lo llevo a correr y pasear. Un día, mientras estaba en la cama, me vino la inspiración de golpe y se me ocurrió todo: la aventura, el perro... Y me puse a desarrollarlo.

¿Cuál es el origen del barco?

Hace unos años, tenía uno que se llamaba Igor II; de ahí viene el título del libro.

En la obra hay otros personajes. ¿Hasta qué punto están basados en su propia vida?

El gorila del libro, el capitán Igor, me representa a mí y Glotón es Nek, mi perrita personal; los otros personajes fueron surgiendo con la narrativa.

El loro Pico es el típico de todo pirata y el pulpo cocinero, Ramón, es una ocurrencia.

Y como tiene ocho brazos, se me ocurrió que podía cocinar con todos a la vez. Por otro lado, está una tortuga sabia, la abuela Concha, es otro animal típico del mar, con mucha longevidad y experiencia... Pero sí, solamente el gorila y el perro están basados en mi experiencia.

¿Por qué decidió llamarle Glotón a su perro Nek?

Es que lo es de verdad. En la vida real, todo lo que ella encuentra se lo lleva a la boca. Le encanta, por eso surgió ese nombre.

Los cuentos infantiles suelen querer transmitir valores. ¿Cuáles están presentes en este?

Hay varios: la amistad, el compañerismo, la bondad, la alegría... Por ejemplo, la principal característica del Capitán Igor es que es un pirata que no busca tesoros para lucrarse, sino para regalarlos y hacer el bien con ellos.

Y sobre todo esa amistad, ese compañerismo... El saber que las cosas que se hacen poquito a poco son mejores. En cada libro hay un valor diferente.

El libro lleva casi un mes disponible en Amazon. ¿Cómo está yendo la venta de ejemplares?

Al principio, casi todos los interesados eran amigos, familiares y compañeros del trabajo, pero tengo un montón de encargos ya y la verdad que está teniendo una acogida muy buena. El libro ya lo tuve en la mano porque a mí me tardan mucho más en llegar las copias de autor que a los clientes. Lo pude tocar, ojear y creo que ha quedado muy chulo.

¿Qué supone para usted presentar esta obra en su comarca?

Pues la verdad que me hace mucha ilusión. Me encantaría que tuviera mucha aceptación en Ferrolterra y que le guste a la gente .

¿Habrá nuevas aventuras del Capitán Igor?

Sí, tengo claro que si tiene buena aceptación, continuarán. De hecho, ya estoy pensando en los próximos diez capítulos para el año que viene.