Visitantes del centro en las actividades programadas por el aniversario Cedida

El 21 de noviembre de 2024, tras medio siglo de abandono y una inversión cercana a los 2,8 millones de euros, Narón abrió las puertas del Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (Cimix) y, desde entonces, han pasado por complejo harinero que el francés Juan de Lestache levantó en 1775 más de 7.000 personas. Este es el balance que hacen desde las instalaciones, que celebraron este mes su segundo aniversario con un programa especial bajo el título de ‘Os segredos da moenda’. Visitas guiadas y talleres prácticos protagonizan las actividades de este fin de semana –y las de los pasados 14 y 15 de noviembre– y que se extienden hasta mañana lunes con motivo de la celebración del Día de Narón.

En esta jornada se abrirán las instalaciones de manera extraordinaria, ofreciendo propuestas que buscan que los vecinos y vecinas de la localidad puedan disfrutar, en familia, de parte de su historia y su importante patrimonio industrial.

La más importante del país

Juan de Lestache, comerciante nacido en 1742 en Vienne (Francia), llegó a Ferrol en 1767 con un cargamento de harina procedente de Burdeos. Por aquel entonces, la ciudad naval crecía al ritmo que lo hacía el Real Arsenal y en 1775 ya pasaba de los 30.000 habitantes.

En ese mismo año comenzaron a funcionar los dos molinos que edificó junto al río Grande con su socio, el también francés Francisco Bucau. Con maquinaria y técnicas traídas de su país de origen, molían unas 70.000 fanegas de trigo al año, siendo los más productivos del país a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX. Su harina abastecía no solamente a Ferrol, sino también a Betanzos y Pontedeume, viajando el excedente hasta América.

Exterior del Cimix Daniel Alexandre

En 1786, Lestache se quedó como único dueño y a los molinos se sumaron una fábrica de papel y otra de cuero. Cabe señalar que buena parte de estos hechos se conocen gracias a Andrés Pena Graña, archivero del Concello naronés, cuya investigación fue determinante para la recuperación del molino. Quienes deseen conocer más en profundidad la historia familiar de Lestache, la técnica de las muelas, las diferentes rutas del trigo o el pasado de la Real Fábrica de Cobrería, conocida también como Casa de la Moneda, tienen mañana, festivo municipal, una oportunidad única para visitar las instalaciones del Cimix.

De ruina a museo

Rehabilitar uno de los molinos más relevantes de Europa en el siglo XVIII requirió tiempo –más de una década, en diferentes fases– y una gran inversión.

El Concello de Narón adquirió el inmueble en 2009 por 311.000 euros tras una década de disputas legales con sus anteriores dueños. La primera intervención, en 2010, supuso la consolidación de los tejados y muros, con el objetivo de que la edificación no se viniese abajo.

Participantes en uno de los talleres de molienda Cedida

No fue hasta 2021 cuando comenzó la rehabilitación integral del complejo –molinos, vivienda y almacenes– para convertirlo en un centro interpretativo. Para ello se invirtieron 1,25 millones de euros –la Unión Europea, a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) Ría de Ferrol, Cidade 2020 aportó más de 523.000 euros; la Diputación de A Coruña 400.000 y el Consistorio los 330.305 restantes–. Los trabajos se prolongaron hasta 2024, año en el que también se procedió a la restauración de las compuertas y a la retirada de 20 metros cúbicos de sedimentos con el objetivo de que el agua volviese a entrar con fluidez para activar las moliendas.

La inauguración oficial tuvo lugar el jueves 21 de noviembre, con la presencia de diferentes autoridades, y al día siguiente abrió sus puertas al público.

Reconocimiento

Entre los hitos alcanzados por el centro interpretativo naronés en sus tan solo dos años de vida está el de su adhesión a la red gallega de museos.

Sara Breijo, guía del Cimix de Narón | “Llegar a cada vez más centros fue una meta desde el minuto uno” Más información

A este respecto, es preciso señalar que el Consello de la Xunta acordó a finales de 2025 su integración en el Sistema Galego de Centros Museísticos. Lo hizo al constatar su contribución para reflejar la evolución de las actividades industriales en Galicia, por medio de la restauración de un conjunto de edificaciones que narran la historia no solamente de Xuvia, sino de la importancia de estas estructuras hidráulicas durante la Ilustración. Así, con la mirada puesta en ese proceso de fabricación, el proyecto museográfico que gestiona la firma Trivium se divide en varios espacios a lo largo del complejo. Su programa va más allá de las simples visitas guiadas, con actividades para escuelas, talleres temáticos o visitas nocturnas en verano, entre otras propuestas que complementan la oferta permanente de las instalaciones, pensada para que el público de todas las edades pueda comprender el aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza.

“Queremos que venir aquí no sea, simplemente, dar un paseo, sino vivir la experiencia completa”, apunta al respecto Sara Breijo, una de las dos guías del Cimix, añadiendo que la actividad del centro cambia cada trimestre. A esto hay que sumar las citas especiales, como en Semana Santa, Navidad o la de mañana, el Día de Narón.