Las participantes posan con su diploma Concello

En el marco del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el Ayuntamiento de Narón ha vuelto a organizar un taller de defensa personal, en el que en esta ocasión tomaron parte una treintena de vecinas del municipio. La edila de Igualdade, María Lorenzo, entregó este sábado los diplomas a las participantes en el pabellón de A Mocidade, una vez culminó la convocatoria.

Las clases tuvieron lugar el viernes en el centro cívico social de O Alto y, ayer, en las instalaciones deportivas de A Gándara. Corrieron a cargo del instructor de Policía y experto en defensa personal femenina José Rodríguez, además de la doctora en psicología Yésica Bouza.

El objetivo de esta iniciativa, recuerda el Consistorio naronés, era proporcional a las mujeres una serie de técnicas con las que enfrentarse a diversas situaciones, como soltarse de un agarre, protegerse ante una posible agresión o gestionar el miedo.

La edila puso en valor la importancia del curso, aseverando que les permitirá “ter máis confianza nelas mesmas, dispoñendo dunha serie de técnicas para controlar posibles situacións de medo e, en definitiva, sentirse máis libres e seguras”. Además, la responsable municipal deseó a las alumnas –podían participar mujeres empadronadas mayores de 12 años– “que nunca lles faga falta ter que utilizar estas técnicas”.