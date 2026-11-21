Foto promocional del espectáculo que llega este domingo a Narón Cedida

La compañía Tertulia Producción trae en la tarde de este domingo 22 al Pazo da Cultura de Narón (19.00 horas) el espectáculo ‘Simply The Best’, un tributo a “una de las voces más singulares de todos los tiempos y una de las artistas más icónicas de la música ligera”: Tina Turner.

La cantante Kika Cardoso –ganadora de Factor X Portugal– pone voz a la que fue su mayor influencia musical desde la infancia, acompañada sobre las tablas de Renato Moreira (bajo), Pedro Ricardo (guitarra), Rodrigo Lino (saxofón), David Ratón (teclados) y David Sequeira (batería).

Desde el Padroado da Cultura destacan que ‘Simply The Best’ estuvo de gira permanente desde 2019, con una actuación en el coliseo de Porto el pasado 24 de mayo de 2024 “donde agotaron entradas para conmemorar el primer aniversario del fallecimiento de la artista”.

Las entradas –cabe señalar que al cierre de esta edición el aforo vendido rondaba el 90%– parten de un coste de 22 euros.