Imagen de archivo de las instalaciones comerciales Daniel Alexandre

Odeón festeja este sábado sus 24 años de vida y lo hace con una celebración para todas las edades. Comenzará a las 18.00 horas con el concierto, en la plaza de eventos, de la banda viguesa Broken Peach, “combinando grandes éxitos del rock, pop y soul con una puesta en escena muy cuidada”, aseveró la gerencia, añadiendo que el grupo lleva sobre los escenarios 17 años, con actuaciones por toda España y Europa.

Desde el centro comercial inciden en que las instalaciones se llenarán “de un ambiente especial” durante los 90 minutos que durará la actuación, que mezclará “música, espectáculo visual y fiesta”. Una vez culmine, la clientela podrá disfrutar del reparto gratuito de la tradicional tarta de aniversario.