Operarios en sus trabajos en el vial naronés Concello

El Ayuntamiento de Narón avanza en la primera fase de las obras de construcción de aceras en la calle Álvaro Paradela, unos trabajos que se centran estos días en un tramo de 200 metros y que cuentan con una inversión aproximada de 172.000 euros. Tal y como apuntó la alcaldesa, Marián Ferreiro, “trátase dunha intervención que permitirá garantir a seguridade nese tramo peonil, que carecía de beirarrúas e que soporta a diario unha considerable circulación rodada e tamén de peatonal, debido en parte á súa ubicación fronte a un dos institutos da cidade”.

Así las cosas, las obras afectan esta semana a un trecho que del polígono de As Lagoas, en dirección a la carretera de Castilla. Las tareas implican restricciones en el tráfico rodado, permitiéndose al paso solamente a las personas que residen en el área –tal y como figura en la señalización previamente colocada–.

Desde el Consistorio naronés apuntan, asimismo, que la actuación incluye las preinstalaciones necesarias para las redes de suministro actualmente instaladas o que están pendientes de ejecución. También la dotación de otra específica para la recogida de aguas pluviales.

“Continuamos traballando na mellora da accesibilidade das vías do termo municipal, destinando parte dos recursos a este tipo de traballos que consideramos moi necesarios e cos que nos comprometemos para ter unha cidade cada día máis accesible e segura”, añadió la regidora