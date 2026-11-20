Ameneiro y Ferreiro con el cartel de la campaña Concello

La alcaldesa de Narón, Marián Ferreiro, y la edila de Promoción Económica, Olga Ameneiro, anunciaron que el próximo martes se abrirá el plazo de inscripción en la Campaña de Nadal del comercio, una iniciativa –del 1 al 24 de diciembre– con varias propuestas que pretende incentivar las compras en los pequeños establecimientos del municipio. Así, se entregará a la clientela unas papeletas –con un importe mínimo de compra– para optar al sorteo de cuatro cestas de Navidad con productos gallegos y tres vales de compra de 1.000, 600 y 400 euros.

También se llevará a cabo el concurso de decoración exterior de los locales, que podrán anotarse hasta el 9 de diciembre –en el correo nadalcomercionaron@gmail.com–.

La tercera propuesta del Consistorio es ‘Datas saborosas de Narón’, cuyo objetivo es promocionar la oferta gastronómica local recopilando aquellos lugares que ofrezcan menús especiales, cenas navideñas o propuestas de comida para llevar en un listado que se difundirá en las redes sociales del Ayuntamiento.

“Queremos fomentar o consumo no pequeno comercio e na hostalería, dando a coñecer a gran variedade de establecementos asentados nesta cidade e a calidade da súa oferta”, declaró la alcaldesa.