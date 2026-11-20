El número 1 al Senado, José Manuel Rey, en el mitin en Narón Daniel Alexandre

El candidato número 1 al Senado por A Coruña, José Manuel Rey, avanzó este jueves el compromiso del Partido Popular de crear en el municipio de una Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional en el caso de llegar al Gobierno.

El alcalde ferrolano, que en esta ocasión presentó las propuestas de su formación en materia de seguridad, lamentó que el Ejecutivo no respondiese en su momento a las diferentes peticiones del Concello y la Mancomunidade para dotar a la comarca de este equipo, recordando al mismo tiempo que los propios sindicatos policiales llevan años solicitando más medios materiales y humanos.

También en el caso concreto de la urbe, el presidente del PP ferrolano aseguró que se aceleraría la construcción de la nueva Comisaría, especialmente tras la aprobación definitiva del plan de urbanización del Sánchez Aguilera, que reserva un espacio específico para el inmueble.

En esta línea, Rey Varela dijo que el PP impulsará el reconocimiento de la Policía Nacional y la Guardia Civil como profesiones de riesgo, además de reforzar su protección jurídica y el reconocimiento “da súa condición de autoridade”. Asimismo, el partido propone reformar el delito de desórdenes públicos “para ampliar as condutas castigadas e endurecer as penas por participar en disturbios violentos”, además de elevar la cuantía de las multas por actos de vandalismo.

Por último, José Manuel Rey, que por la tarde participó en un mitin en Narón, acompañado del candidato a la Alcaldía, Germán Castrillón, y el conselleiro Diego Calvo, hizo también referencia a la lacra de la violencia machista, asegurando que uno de los objetivos de los populares es “recuperar a fiabilidade do sistema de seguemento telemático das ordes de afastamento”.

Para ello, proponen que la tecnología dependa del Ministerio del Interior bajo la supervisión de las fuerzas de seguridad, además de dotar de más medios a las unidades especializadas.