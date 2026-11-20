Imagen de archivo de un concierto de la Xove Banda de Narón Emilio Cortizas

La Banda Infantil Sementeira y la Xove Banda de Narón ofrecerán en la tarde de este sábado, 21 de noviembre, un concierto a favor del Centro de Recursos Solidarios.

La cita, a partir de las 18.00 horas en el auditorio municipal de la plaza de Galicia, está organizada por la Asociación Cultural Musical Sementeira y cuenta con la colaboración del Padroado da Cultura. Desde el ejecutivo naronés recuerdan que el evento es el segundo de estas características que organiza la entidad, “co fin de colaborar con eles para que poidan continuar atendendo ás familias que máis o precisan”.

Ambas partes invitan a los vecinos y vecinas de la localidad a sumarse a la propuesta, disfrutando de la música a la par que se contribuye a una buena causa.