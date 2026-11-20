Ibán Santalla en la presentación de la iniciativa Cedida

El ejecutivo de Narón abrió este viernes el plazo de inscripción en las clases magistrales que se impartirán, entre el 27 de noviembre y el 23 de diciembre, en el aula de música de la Casa da Mocidade.

Así lo anunció el edil responsable del área, Ibán Santalla, que indicó que la primera, el 27 de este mismo mes, correrá a cargo de Cris Castro (batería), con más de 30 años de trayectoria profesional.

La iniciativa tiene las plazas limitadas, por lo que los jóvenes de entre 12 y 35 años interesados deben anotarse a través del código QR que aparece en los carteles promocionales de la actividad. El alumnado trabajará con motivos musicales, figuras geométricas, movimiento y emociones “para explorar novas posibilidades a través do xogo, a expresión e a improvisación”, apunta el Consistorio.

El 5 de diciembre se llevará a cabo una clase de voz por parte de Bea Rivas; el 11 de dicho mes será el turno para la guitarra con Tony Torres; el 18 de diciembre el bajo tendrá protagonismo de la mano de Alejandro Masafret y, por último, el 23 Alfredo Susavila profundizará en el piano. Más información en el 981 337 700 (Ext. 1108 y 1109).