El autor destaca por poseer una escritura reflexiva y pausada Cedida

La parroquia naronesa de San Mateo continúa su programación cultural con una nueva propuesta literaria.

Este viernes, a las 19.00 horas, el precursor de la biblioteca vecinal, Manuel Piñón, presentará su primer libro, ‘Abofé’, una obra en la que recopila una selección de cartas que publicó en varios periódicos locales desde el año 2016.

En dichas epístolas, trata temas variados, entre los que se encuentran la actualidad política y social o las reacciones y comportamientos humanos. Además, el autor se caracteriza por una escritura reflexiva y pausada, con cabida a reflexiones sobre asuntos de la vida cotidiana, pero también a la retranca.

Más allá de dar a conocer al público su trabajo, Piñón adelantó que donará la mayoría de los ejemplares impresos a entidades como la ANPA del CEE Terra de Ferrol o Nuestra Señora de Chamorro para que puedan recaudar fondos mediante la venta de su libro. La presentación se celebrará en el local de la Asociación Veciñal de San Mateo.