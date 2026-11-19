La escritora ferrolana charló con los asistentes de la presentación Daniel Alexandre

La librería Day fue el lugar elegido por Carmen Blanco Sanjurjo para presentar su último libro, ‘El fuego en la piedra’. La obra de la autora ferrolana, que es la segunda entrega de la trilogía ‘Gorriones y Halcones’. En la obra, posee una banda sonora original a cargo de Xurxo Romaní.