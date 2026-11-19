Narón
La librería Day, en Narón, acogió la presentación de ‘El fuego en la piedra’, la nueva novela de Carmen Blanco Sanjurjo
El evento, celebrado este jueves por la tarde, permitió dar a conocer el segundo volumen de la trilogía ‘Gorriones y Halcones’
La librería Day fue el lugar elegido por Carmen Blanco Sanjurjo para presentar su último libro, ‘El fuego en la piedra’. La obra de la autora ferrolana, que es la segunda entrega de la trilogía ‘Gorriones y Halcones’. En la obra, posee una banda sonora original a cargo de Xurxo Romaní.