Germán Castrillón y sus compañeros de partido, durante una sesión plenaria AEIG

El Partido Popular de Narón ha reiniciado sus críticas al Ayuntamiento en materia urbanística. En esta ocasión, la formación ha denunciado el estado en el que se encuentra actualmente la plaza de A Gándara.

Según la agrupación, el pavimento del lugar–uno de los más concurridas de la localidad– “resulta impropio de una zona con tanta afluencia y supone un riesgo evidente de caídas e incidentes que el Concello debería prevenir sin esperar a que ocurra un accidente”. Además, señala que el área cuenta con bancos mal conservados y el monumento a la mujer se encuentra deteriorado, algo que los miembros del PP consideran contradictorio teniendo en cuenta el valor que le ortorga el Concello a dicho enclave.

Su candidato a la Alcaldía, Germán Castrillón, cree que la situación es el reflejo de un ejecutivo municipal desgastado. “Estamos ante un gobierno local de Terra Galega, encabezado por Marián Ferreiro, que lleva 40 años apoltronado en los sillones y que ya no tiene ideas ni capacidad para garantizar lo más básico, que es el mantenimiento diario de nuestros barrios”, afirmó el líder de los populares, además de añadir que los vecinos de A Gándara tienen que “esquivar baches y lidiar con mobiliario estropeado en un parque infantil”.

En consecuencia desde el Partido Popular de Narón han anunciado que presentarán una moción en el próximo pleno municipal para solicitar al Ayuntamiento que se lleven a cabo una serie de obras que permitan renovar el pavimento, reparar o sustituir los bancos, limpiar la zona y revisar tanto la iluminación como el sistema de drenaje de la plaza.