El Consistorio señala que los cambios se deben a motivos logísticos AEIG

El Concello de Narón informa a sus vecinos y vecinas de que, por razones logísticas y organizativas, se ha cambiado la asignación de varios colegios electorales de cara a los comicios del domingo 29.

Por lo tanto, serán numerosos los residentes que tengan que votar en lugares distintos a los que están acostumbrados a visitar con motivo de este tipo de jornadas.

Concretamente, el Consistorio ha señalado que todos los electores que vivan en el Distrito 1 y pertenezcan a la primera y tercera sección, que hasta ahora solían acudir al colegio Ponte de Xuvia, podrán depositar su voto en el centro cívico social del barrio, ubicado en el número 5 de la plaza de O Colexio.

Asimismo, los ciudadanos del Distrito 4 –secciones 8, 9, 10, 13 y 18–, que suelen ejercer su derecho al sufragio en el CEIP de A Gándara, tendrán que ir a votar al centro cívico social de la calle Catro Camiños.

Esta no es la primera vez que se realiza un cambio de este tipo en la localidad. Un ejemplo fueron las elecciones al Parlamento Europeo del año 2024. En este caso, los votantes que se vieron afectados por estas modificaciones fueron los que acostumbran visitar las urnas del CEIP A Solaina y el Pazo da Cultura de Narón.