La tienda de Narón tiene 876 metros cuadrados Cedida

Action, la cadena de descuentos no alimentarios, ha abierto este jueves en Parque Gándara, en Narón, su octavo establecimiento en Galicia, apenas dos días después de que Obramat inaugurase la actividad en el nuevo centro comercial de la comarca.

La empresa, de capital holandés, ofrece una selección de 6.000 productos repartidos en catorce categorías, desde juguetes y manualidades hasta hogar, jardinería, bricolaje y también alimentación. La sala de ventas tiene una superficie de 876 metros cuadrados y 15 personas conforman la plantilla en esta primera etapa. Abre de 09.00 a 21.30 horas.

La tienda introduce cada semana 150 nuevos productos y, del total del catálogo, más de dos tercios cuestan menos de dos euros.

"Estamos muy contentos de abrir esta nueva tienda en Narón", asegura Francisco Núñez, manager general de Action España, "cuatro años después de inaugurar nuestro primer establecimiento en el país (actualmente son 139). Nuestro éxito", añade, "se basa en nuestra sólida forma y en el compromiso y la implicación de nuestros equipos, de los que estamos muy orgullosos. Quiero dar las gracias a todos los que han contribuido a este logro".

La firma explica que su apuesta es "por la calidad y la sostenibilidad de nuestros productos" para "reducir las emisiones de gases de efecto invernadero". En ese sentido, todo el cacao que utilizan los productos de la firma son de Comercio Justo desde 2022, el 100% de la madera procede de bosques con sello FSC o PEFC y el 99% del algodón es del programa Better Cotton (el 1%, es orgánico".