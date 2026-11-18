Últimos días para visitar en el centro comercial Odeón la nueva exposición de Cáritas Diocesana
La muestra busca visibilizar valores como el respeto, la acogida y la caridad
El centro comercial Odeón continúa estos días su programación con ‘Imágenes para descubrir la amistad social’, una exposición de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol enmarcada en la X Jornada Mundial de los Pobres y promovida por la Iglesia.
La muestra, ubicada en la plaza de eventos del complejo, está compuesta por 12 paneles, todos con unas dimensiones de 60 centímetros de largo y 84 de ancho. En ellos, el objetivo es visibilizar la importancia de valores como la hermandad, el respeto y la colaboración entre todos los ciudadanos.
Asimismo, cada uno de estos trabajos consta de un código QR para acceder a información y a una narración que explica los valores que sostienen este tipo de amistad, como son la caridad, la solidaridad, la acogida, la dignidad, el acompañamiento y la reconciliación, entre otros.
Desde Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol y Odeón recuerdan a todos los interesados que la exposición se podrá visitar en el centro comercial hasta el viernes.