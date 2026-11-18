La exposición permanecerá en el centro comercial hasta el viernes Cedida

El centro comercial Odeón continúa estos días su programación con ‘Imágenes para descubrir la amistad social’, una exposición de Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol enmarcada en la X Jornada Mundial de los Pobres y promovida por la Iglesia.

La muestra, ubicada en la plaza de eventos del complejo, está compuesta por 12 paneles, todos con unas dimensiones de 60 centímetros de largo y 84 de ancho. En ellos, el objetivo es visibilizar la importancia de valores como la hermandad, el respeto y la colaboración entre todos los ciudadanos.

Asimismo, cada uno de estos trabajos consta de un código QR para acceder a información y a una narración que explica los valores que sostienen este tipo de amistad, como son la caridad, la solidaridad, la acogida, la dignidad, el acompañamiento y la reconciliación, entre otros.

Desde Cáritas Diocesana de Mondoñedo-Ferrol y Odeón recuerdan a todos los interesados que la exposición se podrá visitar en el centro comercial hasta el viernes.